Omdia 的新研究重點指出，隨著領先品牌重振銷售力度，近眼顯示器市場有望增長

在硬件方面，Meta 和 PICO 將於 2024 年下半年推出 Quest 3S 和 PICO 4S，兩者的價格都低於其前代型號，以提振銷量。

在軟件方面，Sony 的 PlayStation VR2（PS VR2）將支持 PC VR 遊戲，而不再局限於之前的 PS5 獨佔，這有望推動 PS VR2 的銷量。此外，Meta Platforms 已宣布會首次向第三方 OEM（包括 ASUS、Lenovo 和 Microsoft Xbox）推出其 XR 作業系統。Meta 亦將會專注提高其平台和應用程式的質素和數量，以提高硬件終端設備的銷量。

儘管 2024 年近眼顯示器出貨量預計將大致持平，但長期預測仍然是正面的。

2024 年，XR 市場的主要焦點是 Apple Vision Pro。然而，其高價格預計會對銷量造成限制，阻礙該產品顯著推動整體市場增長。Omdia 預計，與 2023 年相比，2024 年的 XR 套裝總出貨量將保持穩定，近眼顯示器出貨量也會維持在 1,720 萬部。不過，Vision Pro 顯著提升了矽晶 OLED（OLED on silicon，OLEDoS）顯示器的市場份額。

就市場波動情況，Omdia 資深研究分析師 Kimi Lin 表示：「我們預計 XR 行業在未來一到兩年將保持停滯。雖然套裝出售量會有輕微波動，但由於從單顯示器到雙顯示器的轉變無可避免，近眼顯示器出貨量預計將大幅增加。」

「隨著顯示器、光學和其他元件的技術不斷進步，Omdia 對長期前景感到樂觀。預計近眼顯示器出貨量將從 2027 年起開始迅速增長，到 2030 年將達到 9,290 萬部。」

來自全球顯示器行業的資深專業人士將於 2024 年 9 月 12 日至 13 日在中國上海出席著名的 Omdia 顯示產業研討會（Omdia Display Conference）。Kimi Lin 和 Omdia 分析師團隊將分享 Omdia 的研究，重點介紹顯示器領域的最新創新。請在此處預留您的參加名額。

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