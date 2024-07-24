Omdia 研究揭示，大型電視顯示器將推動顯示面積需求增長 8%

倫敦2024年7月25日 /美通社/ -- 根據 Omdia 的顯示器長期需求預測追蹤器， 預估 2024 年整體顯示器的面積需求將比起去年增加 8%。雖然全球經濟不明朗因素增加以及物價上漲預計會令按單位計算的顯示器需求增長放緩，但大型顯示器的需求料將激增，帶動顯示器整體面積需求強勢反彈。

在過去兩年中，顯示器需求在平面顯示器歷史上首次出現負面增長。需求的下滑主要由於疫情期間需求激增後出現的「需求斷崖」效應、能源危機、全球通脹、供應鏈中斷以及原材料價格上漲導致的消費者信心下滑。

Display demand year on year growth rate

在 2024 年，按單位計的顯示器需求增長率預計將與去年大致相同，約為 1%。然而，由於提高生產力和顯示技術的改進，對較大尺寸顯示器的需求預計將穩定增加。

根據 Omdia 顯示器研究實務的資深首席分析師 Ricky Park 表示：「起初，80 吋或以上的大尺寸電視市場主要著眼於提升面板供應商的利潤率和營運效率。不過，今年市場重心正顯著轉向擴大消費者的需求。隨著生產力和產量的改善，面板的供應價格有所降低，並在今年下半年的旺季期間，有望以更有吸引力的價格推出市場。」

Omdia 預測，面板供應商今年出貨 80 吋以上電視面板預估較去年大增 35%，達 780 萬台。縱觀整個市場，80 吋以上顯示器占比預計在今年約達致 7%，並到 2030 年將增至 11%。隨著興建第 10 代以上晶圓廠難度下降，面板供應商將優先利用現有第 8 代或第 10 代晶圓廠，並藉由需求上升的契機，提升晶圓廠稼動率。

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