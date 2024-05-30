Omdia 預測，中國製造的可摺疊 OLED 出貨量將於 2024 上半年超越 Samsung Display

倫敦2024年5月31日 /美通社/ -- 中國柔性 OLED 製造商一直在迅速加強其技術並增加出貨量，這對 Samsung Display 的主導地位構成了重大威脅。2024 年上半年，中國可摺疊 OLED 的出貨量預計將達到 640 萬台，超過 Samsung Display 在韓國的 570 萬台。在此期間，根據 Omdia 的智能手機顯示情報服務，中國製造的可摺疊 OLED 預計將佔總摺疊 OLED 出貨份額的 53%。

Samsung Display 及 Samsung Galaxy Fold 已被認為是摺疊智能手機市場的先驅，在技術準備和消費者偏好方面都遙遙領先。然而，Huawei、Honor、Oppo、Vivo、Xiaomi、Transsion、ZTE 及 Lenovo MOTO 等中國品牌正在推出新穎和先進的可摺疊產品來迅速追趕。這項發展對中國柔性 OLED 製造商在進一步提高他們在市場上的地位方面有很大的優勢。

摺疊式 OLED 顯示器出貨份額 2021 年 2024 年上半年

中國可摺疊 OLED 製造商在可摺疊 OLED 顯示器技術方面取得了顯著進步，例如低溫多晶矽 (LTPO)、觸控薄膜封裝、無偏光片技術 (COE)、120Hz 的可變更刷新率 、峰值亮度、超薄摺疊玻璃以及減少摺疊褶痕。這些創新技術讓 Huawei、Honor、Lenovo MOTO、Oppo、Vivo、Xiaomi、Transsion 及 ZTE 等中國智能手機品牌及 OEM 成功設計出新型的可摺疊型號 ，而 Samsung Galaxy Fold 主要採用了 Samsung Display 的最新可摺疊技術。隨著中國品牌和 OEM 增加了可摺疊智能手機裝置的出貨量，中國 OLED 製造商的出貨量也在上升。

「長期以來，Samsung Display 一直是摺疊顯示技術的市場領導者，推動發展並維持高生產率。然而，自 2023 年以來，中國 OLED 製造商一直在逐步增加出貨量。尤其是中國的柔性 Gen6 製造廠，例如 BOE 的 B11、ChinaStar 的 T4、Visionox 的 V2 及 V3 等。受益於提高的收益率和不斷增長的客戶群，這些製造廠正在加強生產摺疊顯示器。」Omdia 顯示器實踐高級研究總監 David Hsieh 評論道。

Hsieh 補充：「可摺疊智能手機顯示器市場錄得了顯著的增長，2021 年達到 1070 萬台，2022 年 1660 萬台，2023 年 2180 萬台；我們的預測表明，該市場將會在 2024 年達到 3000 萬台。中國 OLED 製造商的策略以及中國智能手機品牌的擴展工作，預計將成為這一增長軌跡的關鍵驅動力。」

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