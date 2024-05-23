Omdia 預計行動電腦市場 OLED 的複合年度成長率，將於 2031 年增長 37%

倫敦2024年5月24日 /美通社/ -- 根據 Omdia 的 顯示器長期需求預測追蹤的數據 ，行動電腦對 OLED 顯示器的需求，預計複合年度成長率 (CAGR) 從 2023 年到 2031 年將會增長 37%。這一急增反映了一個趨勢，即許多品牌越來越多地將 OLED 面板整合到其高級手提電腦及平板電腦中。

由於 COVID-19 疫情和通貨膨脹所帶來的挑戰，對行動電腦 OLED 需求的增長在 2022 年和 2023 年有所放緩。然而，隨著 AI 功能的 PC 的出現，以及 AI 效能的進步，從 2024 年開始，行動電腦製造商正準備推出新產品。此外，預計 2025 年下半年對 Windows 10 停止提供支援，將會刺激到行動電腦需求的恢復。

行動電腦 OLED 需求預測

在這種市場環境中，Apple 首次在其 iPad Pro 系列中引入 OLED 螢幕，邁出了重大的一步。鑑於這些 iPad Pro 型號的預計年度銷售量，預計 2024 年平板電腦 OLED 的需求將與前一年相比增長三倍。此外，有強烈的猜測認為，Apple 最終會把 OLED 應用到其整個平板電腦產品系列中，包括 iPad Air 和 iPad mini。這項策略性舉措可能會影響競爭對手的 OLED 採用策略，可能會令平板電腦的 OLED 需求到 2029 年超過 3000 萬台。

根據 Omdia 顯示器研究 高級首席分析師 Ricky Park 的說法，「Apple 很可能在 2026 年將 OLED 融入其 MacBook Pro 型號中。這一舉動可能會引致手提電腦市場中的 OLED 需求大幅增加，到 2031 年可能達到超過 6000 萬台。」

隨著對 OLED 顯示器的需求持續激增，主要的顯示器面板製造商正在策略性佈局，以利用這種趨勢。2023 年，Samsung Display 和 BOE 正式宣布投資 G8.6 OLED 工廠，計劃訂購設備並為批量生產奠定基礎。同時，中國 Visionox 也正準備投資同一代的晶圓廠房。批量生產日期預計在 2026 或 2027 年開始，這對於滿足手提電腦對 OLED 顯示器不斷增長的需求而言至關重要。

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