Omdia：全球人型機械人出貨量到 2027 年將超過 10,000 台，2030 年達到 38,000 台

倫敦2024年7月26日 /美通社/ -- 根據 Omdia 關於 2021-2030 年機械人硬件市場預測的最新研究，預計全球人型機械人出貨量到 2027 年將超過 10,000 台，2030 年達到 38,000 台。 這表明了在 2024 年至 2030 年間的復合年均增長率將高達 83%。

2024 年是人型機械人取得突破性發展的一年。受擬人化生成式 AI (GenAI) 浪潮推動，人型機械人將是下一個重大的科技飛躍。得益於如 Boston Dynamics 等科技先驅的大力投入，人型二足行走外形設計在多重因素的共同作用下，有望邁向大規模商業化。

人型機械人的開發成本，憑藉伺服馬達、諧波減速機、感測器等關鍵技術的持續進步，現已達到最佳水平。此外，端側 AI 運算的改進也讓 AI 軟件整合運動控制、導航和電腦視覺。在端側 AI 高強度運算的強勁需求下，人工智能晶片龍頭 NVIDIA 因應上述發展，在過去六個月積極推動人型機械人的發展，看好其在未來機械人自動化領域的潛力。

人型機械人的最初應用主要聚焦於汽車製造領域，Tesla、Nio 等公司率先在這一領域導入此項技術。人型機械人亦在其他多個領域蘊藏潛力，例如一般製造業和物流、零售業、餐飲業、客戶服務，以及醫療保健等範疇。除了 Tesla、Nio 和 Boston Dynamics 外，幾家初創企業亦專注於人型機械人，包括 Agility Robotics、Dataa Robotics、Dreame、Figure、Fourier Intelligence、UBTech 及 Unitree。

儘管預測樂觀，惟人型機械人技術仍處於初期階段。這些機械人的複雜性仍阻礙了大規模量產和廣泛部署，目前大部分人型機械人仍處於試驗或概念驗證階段。大規模實施可能需要幾年之後。Omdia 首席分析師 Lian Jye Su 表示：「Dataa Robotics 等中國公司正積極探索將基礎模型融入人型機械人，實現人機之間的自然語言互動。」

更重要的是，人型機械人的興起恰逢其時，契合了全球機械人自動化需求蓬勃發展的趨勢。Omdia 預測，得益於自動導引車、自主移動機械人、四足機械人和人型機械人的欣榮發展，企業和工業領域的機械人部署將迎來強勁增長。

機械人供應商正積極推動需求增長，同時將以人為先的設計理念和自動化技術融入機械人設計、開發和部署的全過程。「透過感測器融合和導航運算法的進步，機械人變得更加安全。供應商正利用 AI 技術進行任務訓練、路徑規劃和優化、機隊管理以及人機互動介面開發。預測性和生成式 AI 將在機械人領域中的 AI 民主化方面發揮著重要作用」，Su 總結道。

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