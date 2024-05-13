Omdia：到 2031 年，平板電腦的 OLED 顯示器需求將會增至 3500 萬台

倫敦2024年5月13日 /美通社/ -- Omdia 的新研究顯示，到 2031 年，平板電腦的 OLED 顯示器出貨量預計將會增至 3500 萬台。值得注意的是，平板電腦混合 OLED 的出貨份額預計在此時間範圍內將會大幅增加，達到 85.1%。

預計 OLED 顯示器市場將從 2024 年開始再次出現增長，主要受到 Apple iPad Pro 系列的需求推動。從 2024 年 2 月起，LG Display 和 Samsung Display 一直為 Apple iPad Pro 系列（11 英寸和 13 英寸）提供 OLED 面板，該系列於 2024 年第二季推出。

Omdia 顯示研究經理 Jerry Kang 表示：「Apple 在 iPad Pro 系列上採用了混合式 OLED，其特點是玻璃基板和薄膜封裝。與用於製造大尺寸顯示器的柔性 OLED 相比，混合式 OLED 的優點是實現了更穩定的製程良率和更低的製造成本。基本上，混合式 OLED 比剛性 OLED 更薄更輕，為其他電子元件和設備的電池提供了更多空間。」

在過去十年中，幾乎所有平板電腦的 OLED 顯示器都採用剛性 OLED 和 RGB 單層 OLED 堆疊技術製造，類似於智能手機的 OLED 顯示器。然而，Apple 自 2017 年以來一直在其 iPhone 系列中使用柔性 OLED。因此，Apple 似乎正在透過創新的 OLED 結構來提高其 iPad 系列 OLED 顯示器的性能。

Kang 說：「Apple 還為 iPad Pro 系列採用了RGB 串聯 OLED 堆疊，具有兩層的 R/G/B OLED 發光材料 。與 RGB 單層 OLED 堆疊相比，RGB 串聯 OLED 堆疊的優點是在理論上實現了大約兩倍的亮度和四倍的使用壽命。儘管自 2018 年以來，RGB 串聯 OLED 堆疊一直部署在汽車 OLED 上，但預計隨著這次機會，其採用率將會大幅增加。」

Omdia 預測，iPad Pro 的混合 OLED 結構和 RGB 串聯 OLED 堆疊將會成為其他設備品牌和面板供應商的催化劑。這將會導致 OLED 顯示器中各種技術組合的興起。因此，這些發展將會推動未來十年 OLED 顯示器市場的競爭。

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