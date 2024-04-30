Omdia：中國移動領先電訊轉型科技服務業基準

倫敦2024年4月30日 /美通社/ -- 中國移動已成為 Omdia 電訊轉型科技服務業指標整體表現最佳的公司。Omdia 的研究評估了全球 12 家領先的電訊服務供應商在轉型至科技服務營運商模式，整合通訊和技術服務的努力。

部署 5G 和光纖網絡的高成本，結合通訊和連接服務收入的低增長，導致許多電訊公司重新轉型，成為主要為企業行業提供科技服務的技術公司。

各服務供應商的電訊轉型科技服務業基準總分數

Omdia 服務供應商策略總分析師 Matthew Reed 表示：「成功轉型至科技服務營運商模式的電訊公司是一個基於軟件的組織，在人工智能（AI）、大數據、雲端服務和物聯網等領域提供服務，並可以為特定垂直行業實施數碼轉型。」

中國移動以高速寬頻平台的規模、人工智能（AI）、大數據和網絡安全方面的能力，以及其企業數碼服務和垂直市場解決方案組合，中國移動在電訊轉型科技服務業基準中排名第一，在最高為 40 的分數中取得 31 分的佳績。據該公司報導，中國移動全新數碼服務的收入稱為「數碼轉型收入」，佔 2023 年中國移動服務收入的 29.4%，同比增長 22.2%。

NTT 在基準中排名第二，反映了其在軟件服務和企業市場上的優勢，而排名第三的 SK Telecom 最近推出了一個成為環球人工智能（AI）公司的全新策略。SK Telecom 的全新人工智能（AI）服務包括基於人工智能（AI）的數碼助理「A.」，計劃與其他電訊公司一同在世界各地推出。

Telefónica 在基準中排名第四，反映了透過專屬單位 Telefónica Tech 作為網絡安全和其他企業數碼服務供應商的進展。

AT&T、e& 和 Vodafone 在基準中排名等於第五位。AT&T 表示，成為早期採用人工智能（AI）的公司有助企業節省了 60 億美元的營運成本。e& 於 2022 年採用了一項全新策略，成為全球領先的技術和投資集團，並在多個數碼服務和技術領域獲得或開發資產和能力。Vodafone 已加強對商業市場的重點，包括企業數碼服務，並旨在以與微軟（Microsoft）合作的獨立單位擴展其物聯網營運業務（目前已是中國境外最大的物聯網營運）。

Matthew Reed 表示：「整體而言，該基準所涵蓋的營運商正在邁向基於軟件的營運模式，並在企業數碼服務的開發方向取得良好進展。」「然而，其垂直市場重點一般而言進展並不太大，需要更多工作。」

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