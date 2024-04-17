Omdia：亞洲和大洋洲的生成式 AI 軟件收入預計將於 2028 年超過 180 億美元

倫敦2024年4月17日 /美通社/ -- 自 ChatGPT 出現以來，亞洲和大洋洲的生成式人工智能 (GenAI) 開發和部署勢頭迅猛，Omdia 最新發表的《2024 年亞洲與大洋洲生成式 AI：以在地化實現民主》報告指出，到 2024 年底，該地區 GenAI 的軟件收入預計約為 34 億美元，但到 2028 年預計將超過 180 億美元。

與其他市場相比，中國、日本和韓國在 GenAI 發展方面處於領先地位。這些市場的供應商利用在地化的 AI 基礎設施、數據和人力資源，開發出具有多語言功能、深切了解當地文化並符合當地法規要求的 GenAI 模式。這三個市場的供應商共開發了 300 多個基礎模式，所有模式都是為各種應用程式開發，包括聊天機械人和虛擬助手、視像分析、遊戲和軟體開發、自動駕駛汽車和機械人等。

「亞洲和大洋洲擁有 AI 產業中一不分最有雄心的供應商，他們正在建立全端解決方案。Alibaba、 Baidu、Huawei、Tencent、SK Telecom 和 KT 等公司正在開發專有的雲端 AI 晶片、基礎設施、框架、服務和解決方案，其願景是根據地區情況打造完全符合地區需求的 GenAI 產品和服務 」，Omdia 應用智慧首席分析師蘇連傑 (Lian Jye Su) 評論道。

除了這些市場以外，印度和新加坡也在 AI 領域取得長足進展。Ola、Sarva AI、Tech Mahindra 和 CoRover.ai 等印度供應商正在開發大型語言模式 (LLM)，支援印地語、英語和多種地區語言的文字和語音服務。同時，新加坡最近推出一套經過預先訓練和指導調整的 LLM，稱為東南亞語言合一模式 (SEA-LION)，由 AI Singapore、A*STAR 和 AWS 共同開發。SEA-LION 專為多種東南亞語言設計，包括印尼語、馬來語、泰語和越南語。此外，新加坡亦與 Google Cloud 和 Microsoft Azure 合作，為本地企業提供 GenAI 培訓和開發解決方案。

Omdia 指出，亞洲和大洋洲的大多數機構都缺乏 GenAI 開發方面的專業知識，難以與主要技術供應商和新創公司競爭 AI 人才。亞洲和大洋洲的 GenAI 解決方案開發商和服務提供者必須認識到創建區域 GenAI 解決方案的複雜性，並部署適當的資源，幫助客戶滿足數據主權要求。

「我們期望對 GenAI 在地化和數據主權的關注會最終變成對 AI 主權的關注。亞洲和大洋洲現在已經理解了 GenAI 帶來的模式轉變，並開始倡導完全符合本國身份、特徵和需求的 GenAI 發展。因此，各國政府需要與 GenAI 技術供應商和終端使用者密切合作，建立在地的 AI 基礎設施和生態系統」，蘇連傑 (Su) 總結道。

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