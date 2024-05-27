Omdia 預測，FPD 工廠使用率將於 2024 下半年起恢復並增長

倫敦2024年5月27日 /美通社/ -- 在平板顯示器 (FPD) 行業的歷史上，工廠使用率通常約為 84%。然而，從 2022 年第三季度至 2023 年第四季度，由於 FPD 市場在疫情後供求過剩，難以恢復，全行業負載大幅下降至 70.7%。

隨著需求增長終於超過產能擴展，它將使聚焦大尺寸顯示器的工廠使用率在第三季度提高至近 90%，並在未來幾年保持健康，如 Omdia 最近發佈的《OLED、LCD 供應需求及設備追蹤》中所顯示。

使用率預測

使用率與對面板、材料、面板價格和盈利能力的需求緊密相關，因此是分析 FPD 行業的重要指標。詳盡的供應鏈調查可以生成準確的實際使用率和短期預測。然而，由於原物料交貨時間短，因此需要模擬長期使用率來獲取供給和需求的函數。

「2022 年和 2023 年，大尺寸顯示器工廠使用率平均約為 74%。2024 年，預計面板面積需求將會增加 11%，因為消費者在更換舊設備時，會繼續購買更大的顯示器和電視。2023 年，加權平均液晶電視尺寸增長了驚人的 2.9 英寸。預計從 2024 年開始，液晶電視尺寸將會再次擴大 1.6 英寸，2025 年再度增加 1.1 英寸。較大的面板結合了 7% 的單位需求復蘇，將可支援 2024 年的工廠平均使用率保持在 82% 以上。使用供給／需求分析場景，令使用率模型化，預計使用率將逐年遞增，在 2026 年進一步提高至近 89%。」Omdia 顯示器研究小組實踐負責人 Charles Annis 表示。

Sharp 最近宣佈關閉其位於日本堺市的 SDP 10 代液晶顯示器工廠的計劃，將會大幅降低可用的生產能力。這將會導致供需更平衡，並推動大尺寸顯示器使用率上升至 90%，或更高的季度增量。

「90% 的使用率是最佳平衡點，能夠支援更穩固的面板價格，並鼓勵適度的產能擴張。在產能、使用率、增長和價格之間找到最佳平衡，以最大化盈利能力，是 FPD 供應鏈公司在行業成熟過程中的目標和挑戰。」Annis 總結道。

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