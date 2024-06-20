Omdia：迷你 LED 背光液晶顯示屏預計在 2025 年將超越 OLED 顯示屏

倫敦2024年6月20日 /美通社/ -- 根據最新的 Omdia Mini LED Backlight Market Tracker 的數據，配備迷你 LED 背光單元的液晶電視顯示器將在 2024 年達到 620 萬部。同年，Samsung Display 和 LG Display 預計將生產 680 萬部 OLED 電視顯示器，包括 WOLED 和 QD OLED 電視。然而，到 2025 年，預計小型 LED 背光電視將達到 930 萬部，首次超過 750 萬部的 OLED 電視。

自 2022 年以來，配備迷你 LED 背光和量子點材料的液晶電視顯示器市場取得了不俗的增長。這源於透過有效的迷你 LED 背光供應鏈管理以及量子點材料技術的進步，持續降低了成本。雖然 OLED 電視顯示器具有無限對比率、卓越的色域和快速響應時間的卓著優勢，但結合了迷你 LED 背光和配備量子點 LCD 電視顯示器如今正給 OLED 電視的主導地位帶來挑戰。迷你 LED 背光可增強調光功能和 HDR 功能，而量子點提升色域性能。業界領先的 LCD 電視 OEM 和面板製造商透過糅合這兩種技術，提高其產品規格。

過去十年來，OLED 電視顯示器出貨量已超過迷你 LED 背光顯示器，但這種趨勢預計將從 2025 年開始發生變化。

Samsung、 LG Electronics、Sony、TCL 和 Hisense 皆預期在 2024 和 2025 年其迷你 LED 背光電視顯示器出貨量將達到雙位數的增長。

Omdia Displays 實務高級研究總監 David Hsieh 表示：「OLED 電視面板在高端電視市場有著亮度更高等顯著優勢，憑藉所需的零組件和材料更少，兼顧良好的環保特性，同時由於在調光區域沒有迷你 LED 分組，因此沒有光環效應，也在消費者中留下了強大畫質的印象。」

「但如今，迷你 LED 背光在幾個方面具有競爭力：成熟的供應鏈、更大液晶電視顯示器的趨勢、高性價比的 500-2,000 個調光區、超大尺寸（如 85 英寸或以上）產能，以及液晶電視開放式電池的富餘容量」，Hsieh 續稱。「因此，迷你 LED 背光液晶電視和 OLED 電視之爭將愈加激烈，這將有助於擴闊高端電視的細分市場，同時也與大尺寸的趨勢保持一致」 ，Hsieh 總結稱。

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