Omdia：受平板電腦和筆記本電腦 OLED 增長推動，預計 2024 年大尺寸 OLED 出貨片數同比增加 124.6%

資深首席分析師 Peter Su 評論市場變化表示：「除圖中所有『其他』類別的產品外，所有大尺寸 OLED 產品的出貨量預計在 2024 年都將增加。這種增長將由採用 OLED 的手提電腦（如筆記本電腦和平板電腦）驅動。特別是，平板電腦 OLED 的出貨量，預計在 2024 年將按年增加 294.0%，主要是由於新的蘋果 iPad Pro OLED 版本。OLED 製造商還計劃在同一時間，將筆記本電腦 OLED 的年同比增長率提高 152.6%。

隨著對 AI PC 的需求日益增長，對高端筆記本電腦的需求也有望增加。此外，先前規劃第 8.6 代 IT OLED 工廠的 OLED 製造商，正在提高今年筆記本電腦OLED出貨量目標，為工廠大量生產作好準備。預計 2024 年顯示器 OLED 的出貨量也將同比增加 139.9%。儘管預計在 2024 年 OLED 電視顯示器出貨量將按年增加 34.8%，但這數字仍然比 2022 年低。因此，觸控板製造商需要提高顯示器 OLED 的產量，以最大限度地提高其 8.5 代 OLED 工廠的產能。」

預計 Samsung 顯示器將在 2024 年擁有大尺寸 OLED 出貨片數的最大份額，達 52.5%，其次是 LG 顯示器的 33.1% 和 EDO 的 10.1%。韓國製造商預計今年將佔據 85.6% 的大尺寸 OLED 出貨主導地位，比 2023 年的 88.2% 為低。此下跌是由於中國觸控板製造商的佔有率越來越多，預計其份額將從 2023 年的 11.8% 上升至 2024 年的 14.4%。中國的觸控板製造商正在專注於平板電腦和筆記本電腦 OLED 出貨，因其計劃在不久的將來建立 8.6 代 IT OLED 工廠。

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