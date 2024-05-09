Omdia：頂尖品牌追捧 OLED 技術，2024 年 OLED 顯示器出貨量將同比增長 123%

倫敦2024年5月9日 /美通社/ -- 根據 Omdia 的《顯示面板與 OEM 市場追蹤報告 》 之數據，OLED 顯示器出貨量在 2023 年顯著增長，同比激增 415%。Omdia 預測，這個趨勢將會持續，預計在行業領導者 Samsung Display 和 LG Display 的驅動下，2024 年OLED面板出貨將同比增長 123％，達到 184 萬台。

「OLED 顯示器主要用於遊戲，隨著2023 年在杭州亞運會首次將電子競技納入比賽項目，電子競技受到更多關注。此舉標誌著電子競技項目從民間賽事轉變為公認的官方體育項目，」Omdia 顯示研究首席分析師 姜青樹（Nick Jiang）表示。

按尺寸劃分的 OLED 顯示器面板出貨量預測 2021 - 24 (F)

此外，COVID-19 新冠肺炎疫情對消費者行為產生了影響，從而引發多項趨勢，例如手提電腦和顯示器之間的多屏互動，以及消費者對更高顯示器規格（包括高解像度和刷新率）需求日益增長。考慮到顯示器產品的產品管理週期和三年的售後服務時間，Omdia 預計換機週期會從 2024 年開始逐步開始。

2022 年和 2023 年的市場衰退為顯示器供應鏈參與者帶來了重大挑戰。顯示器品牌一直致力透過各種供應鏈操作來減少庫存；該行業目前正進入復甦期。在達到兩年低谷後，整體顯示器市場，包括商業和消費市場，預計在 2024 年將緩慢恢復。這也為擴展 OLED 顯示器產品帶來一定的市場發展機會。

隨著消費者追求更好的顯示器規格，以及顯示器尺寸增加的趨勢持續，預計 LCD 顯示面板價格將會上漲。這將減少 LCD 和 OLED 顯示器之間的價格差異，間接使 OLED 技術更加普及。此外，Dell、HP、Lenovo、Samsung、LG Electronics、AOC/Philips、Asus、Acer、MSI 和 Gigabyte 等頂尖顯示器品牌在 2024 年將更多 OLED 顯示器納入其產品系列。從供應鏈的角度來看，這個趨勢有助降低 整機和面板的成本。面板企業通過OLED 顯示器增加生產可以平均分攤面板成本，從而成本降低。對於 OLED 顯示器 OEM 企業，由於多個 OLED 顯示器品牌客戶分擔模具成本，生產成本得以下降。

關於 OMDIA：

Omdia，作為Informa Tech的一部分，是一家專注於科技行業的領先研究和諮詢集團。憑藉對科技市場的深入瞭解，結合切實可行的洞察力，Omdia將賦能企業做出明智的增長決策。要瞭解更多資訊，請訪問 www.omdia.com。

媒體連絡人：

Fasiha Khan/電話：+44 7503 666806/電子郵箱： [email protected]

SOURCE Omdia