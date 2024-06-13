Omdia：OLED 材料市場將恢復增長，在 2024 年達到超過 20 億美元

倫敦2024年6月14日 /美通社/ -- 根據Omdia的最新報告，近年經歷赤字後，環球 OLED 材料市場已準備好反彈。Omdia 於六月公佈的最新《OLED 材料市場追蹤報告——2024 年第二季》的發現表明軌跡有所改變。儘管在顯示器市場快速擴張的驅動之下，直到 2021 年，OLED 材料市場沿著穩定的增長途徑邁進，但數字在 2022 年首次遇到下跌。然而，Omdia 的分析顯示 OLED 材料市場的增長正在復興，表明該行業的前景一片光明。

Omdia 高級首席分析師 Jimmy Kim 博士解釋說：「 下降主要是由於 OLED 電視的終端市場銷售量緩慢。與其他 OLED 應用相比，OLED 電視的單位面積較大，導致製造過程中的材料消耗較高。儘管 OLED 電視出貨量相對較低，但在 OLED 材料總消耗中所佔的比例很大。」

年度 OLED 材料收入

圖表顯示 WOLED/QD OLED 的收入顯著下降，而 FMM RGB OLED 的收入仍然相當穩定。

2023 年，OLED 材料收入略有增長，但僅達到與 2021 年相似的水平。Jimmy Kim 博士指出：「對 OLED 電視的終端市場需求尚未完全恢復至前一年的水平。」

今年 WOLED 工廠的利用率似乎正在改善。根據 Omdia 的《OLED 和液晶供應需求和設備追蹤報告——2023 年第四季》，LGD 的 Paju E4 生產線的使用率在 2024 年第一季回升至 60% 以上，其後在 2022 年底下跌至 33% 的低位。LGD 位於廣州的 WOLED 生產線亦錄得使用率上升至 50% 以上。此外，三星顯示器（Samsung Display）計劃在 2024 年上半年將其 QD OLED 工廠的營運量維持在 70% 以上。「因此，我們預計今年 WOLED/QD OLED 的 OLED 材料收入大幅增加，」Jimmy Kim 博士指出。

相反，自 2023 年以來，FMM RGB OLED 的材料收入顯示了強勁增長。這種增長是由於對蘋果最新 iPad 型號的材料需求增加，並且還有傳統 iPhone 顯示器的持續收入。此外，中國製造商正在增加 OLED 材料的消費量，以滿足當地顯示器需求。預計這一趨勢可以防止整體 OLED 材料消耗下降，並推動未來幾年的強勁增長。根據 Omdia 的預測，年度 OLED 材料收入（不包括摻雜劑收入）預計今年將超過 20 億美元，到 2028 年將達到 26 億美元。

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SOURCE Omdia