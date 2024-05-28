On-us 入選 Visa加速器計劃，顛覆客戶忠誠度管理

On-us與 Visa 的合作將透過先進技術如機器學習和人工智慧，以及創新的信用卡驗證和虛擬卡解決方案，展開無縫獎勵兌換之旅。這種合作透過電子禮券推動持卡人刷卡消費，同時為商家提供即時的自動化B2B電子禮券支付服務。在這樣的技術支持下，On-us的解決方案不僅保證了交易的安全，同時為市場營銷人員、消費者和商家提供了有價值的見解。這種合作模式將有助於提升消費體驗，並為商家帶來更多的商機，促進市場的繁榮發展。

Visa亞太地區創新負責人Kunal Chatterjee表示：「Visa 走在打造未來商業趨勢最前線，而亞太地區的 Visa 加速器計劃為這一承諾的證明。我們期望透過龐大的生態圈，創造一個促進合作與創新的環境。透過與Visa的支付專家、產品架構師以及商業發展團隊緊密合作，我們將協助這些新創企業將其創新成果落地運用。我們期待共同開發出符合市場需求的創新產品和解決方案，與我們的客戶和合作夥伴一起，擴展商業版圖，共同迎接未來的機遇與挑戰。」

On-us 創始人兼首席執行官 Dennis Shi 表示：「在Visa 龐大的全球網絡的基礎上，我們將結合現有的科技金融頂尖技術，使 On-us 更加脫穎而出。我們的解決方案提供高度的靈活性、個人化活動和全面的數據分析，幫助企業更輕鬆地與客戶建立聯繫，並大幅提升營銷投資回報率。」

On-us將持續突破創新界限，擴大在市場上的影響力，並為合作夥伴和客戶提供卓越的價值。

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SOURCE On-us Company Limited