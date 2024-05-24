ONCOCLÍNICAS 批准集資 1.5 億巴西雷亞爾元

該集資營運務求增強公司財務狀況和維持增長策略

巴西聖保羅2024年5月25日 /美通社/ -- Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3）是一間總部位於拉丁美洲的先進腫瘤公司，在 2024 年 5 月 22 日舉行的董事會會議中，宣佈已批准集資 150 億巴西雷亞爾元。

這集資符合公司《章程細則》(Articles of Association) 所訂上限，毋需修改任何規定。該集資將透過發行 1,154 萬新註冊普通股來執行，而該等股票並無票面值。

Oncoclínicas&Co 透過這次發行，除了增強資本結構外，也顯著減少槓桿和提升流動性。該公司也繼續向癌症患者提供更容易得到先進腫瘤治療的方法、實現規模經濟，以及改善相關成本。

Banco Master 投資工具「 Quíron 多策略股票投資基金」（簡稱為「Quíron」）和「 Tessália 多策略股票投資基金」（簡稱為「Tessália」）的多位投資者與 Oncoclínicas&Co 簽訂投資協議，承諾認購由 Oncoclínicas & Co 發行兼高達 10 億巴西雷亞爾元的新股。

此外，創辦股東兼行政總裁 Lemos Ferrari 宣布打算認購新股高達 500 億巴西雷亞爾元。

Ferrari 強調：「這集資明顯增強我們的資本結構，並有助我們更好利用未來成長機會。同時，我們繼續以病人及其親屬為重點，提供優質醫療。」

根據 XP Finanças Assessoria Financeira Ltda 最近估值，這集資條款規定每股新股發行價為 13.00 巴西雷亞爾元，代表溢價 89%。該集資將用於減少合併債務、改善現金狀況、維持成長策略、繼續擴張計劃，以及一般企業用途。

高盛的投資工具「 Josephina 多策略股票投資基金」和「 Josephina II 多策略股票投資基金」（兩者統稱為「FIP」），已同意轉移各自的優惠權予 Quíron 和 Tessália 的投資者，作為該集資的一部分。

Banco Master 主席 Daniel Vorcaro 強調：「…醫療是未來幾年巴西最大增長潛力市場之一，無論醫藥行業、基層醫療，還是高增值服務，Oncoclínicas&Co 在拉丁美洲這些市場中，都佔重要地位。Banco Master 是正在革新巴西腫瘤治療公司的一份子，這次與高盛合作是履行革新的絕佳機會，也的確是一項榮幸。」

根據高盛資產管理公司股票投資副總裁 João Padin 表示，該交易展示 Oncoclínicas & Co 商業模式的吸引力和實力。

他補充說：「這集資資金對延續成長策略和增強集團資本結構，非常重要。Oncoclínicas&Co 透過這種方式，強調自身業務穩健，並向病人兌現提供優質服務的承諾。」。

請瀏覽 Oncoclínicas&Co 投資者關係網站、CVM 網站及 B3 S.A. 網站，查閱股東通知。

Oncoclínicas&Co 重申資訊透明及公司治理的承諾，並即將通知股東和市場此集資過程的下一步。

編輯注意事項：

該公司僅於去年進行超過 600,000 項手術，並在近年擴大服務能力，滿足日益增長的癌症治療需求。根據世界各地和巴西癌症研究所預測，由於未來二十年人口老化，所以癌症個案將會顯著增加。「國家癌症研究所」(National Cancer Institute) 預計 2023 至 2025 年期間，巴西每年新癌症個案將超過 700,000 宗。

如欲更多資料，請瀏覽http://www.grupooncoclinicas.com

SOURCE Oncoclínicas&Co