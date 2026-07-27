Ookla菲律賓話音質量研究：運營商VoLTE網絡在語音質量與可靠性上全面優於OTT應用

音質對比：運營商VoLTE語音提供穩定高清音質，OTT應用僅能達到中等水準

研究發現，雙方在音質體驗上存在明顯差距。在三大運營商網絡中，運營商語音通話均能穩定提供高清（HD）級音質，MOS評分達到「良好」（>4.0）至「優秀」（>4.3）的水平；而OTT語音通話質量評分僅為「中等」（<4.0）。其中，Smart和DITO通過部署EVS編解碼，實現了比Globe（採用AMR-WB編解碼）更高的MOS評分，音頻保真度更勝一籌。

造成這一差距的核心原因在於，OTT應用將語音視為普通數據包，極易受到互聯網「盡力而為」傳輸機制的影響。即便運營商對網絡進行了優化，OTT語音依然缺乏嚴格的連接質量（QoC）保障。在網絡承壓狀態下（如網絡擁塞、覆蓋弱、高丟包或嚴重抖動），OTT音質會出現明顯下降。相比之下，VoLTE利用專屬的高優先級蜂窩承載信道，為語音質量提供了堅實保障。

弱網表現：運營商VoLTE語音保持高清音質，OTT通話質量顯著劣化

在基站邊緣等信號較弱的區域，雙方的體驗差距進一步拉大。在中等至偏弱的信號覆蓋條件下（RSRP ≤ -100 dBm），運營商VoLTE通話依然能保持高清音質。反觀OTT通話，音質進一步惡化，從「中等」跌至「較差」（<3.6）甚至「差」（<3）的水平。對於身處信號遮擋區或遠離基站的用戶而言，這一發現尤為關鍵。它印證了，在「盡力而為」的數據傳輸模式失效的場景下，VoLTE專屬語音承載通道能夠有效保障通話質量。

通話可靠性：運營商VoLTE語音連接更穩健，可靠性優於OTT

可靠性是兩者的另一大核心差異。研究表明，VoLTE的呼叫建立失敗率顯著低於OTT服務。以Smart為例，其VoLTE呼叫建立失敗率僅為0.59%，而OTT則高達2.76%。三大運營商均呈現相同測試趨勢，這充分說明，VoLTE專屬信令協議（如完善的SIP和SRVCC）相比OTT應用「盡力而為」的傳輸模式，能提供更為穩健的連接體驗。

未來展望：夯實VoLTE基礎，迎接AI話音時代

隨著菲律賓國家電信委員會（NTC）要求於2026年12月前完成3G網絡退網，業界必須將推進VoLTE全面覆蓋與用戶遷移置於首要位置。展望未來，語音與AI的融合已成為行業發展趨勢。然而，高性能的VoLTE網絡是實現這一轉型的必要前提。運營商應持續優化VoLTE基礎設施，夯實底層網絡能力，以便未來無縫集成AI技術，打造新一代智能通話體驗。

SOURCE Ookla