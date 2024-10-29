石油輸出國組織基金（OPEC Fund）在2024年世界銀行（World Bank）會議上加強全球合作夥伴關係，並承諾提供大量資金

在一項重要舉措中，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）與世界銀行集團（World Bank Group）在會議期間簽署了《共同融資框架協議》（CFA）和《諒解備忘錄》（MoU），以加強合作。這些協議由石油輸出國組織基金（OPEC Fund）總裁Abdulhamid Alkhalifa博士與世界銀行集團（World Bank Group）總裁Ajay Banga簽署，預期將促進共同融資的機會。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）總裁Alkhalifa及其代表團成員與世界銀行各位區域副總裁會面，深入探討各國及營運優先事項。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）在夥伴國的新貸款包括：

貝南（Benin）：2600萬美元的貸款，用於支持旨在增強食品安全和提高小規模園藝農民收入的園藝發展支持項目（Horticulture Development Support Project，簡稱PADMAR-E）。

不丹（Bhutan）：5000萬美元的貸款，用於開發兩座水力發電站，旨在加強不丹的能源安全和可再生能源發電能力。

科特迪瓦（象牙海岸）（Côte d'Ivoire）：6000萬歐元的項目型貸款（Program-Based Loan，簡稱PBL），用於提升當地交通和能源部門的基建設施，增強經濟競爭力。

約旦（Jordan）：1億美元的項目型貸款（PBL），用於支持約旦人力資本計劃（Jordan Human Capital Program），旨在提升和保護人力資本。

阿曼（Oman）：提供1.8億美元的貸款，作為3.92億美元融資設施的第一期，用於卡薩布-達巴-利瑪公路項目（Khasab-Daba-Lima Road Project），以增強區域連接性

烏茲別克斯坦SQB銀行：向銀行Sanoat Qurilish Bank（SQB）提供4000萬美元的貸款，以支持烏茲別克斯坦的小型和中型企業及農業部門。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）還簽署了合作夥伴協議，擴大與合作機構（如Fonplata和CAF）的合作，以加強在拉丁美洲及加勒比地區的發展工作。

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）簡介

石油輸出國組織基金（OPEC Fund）是唯一一間專門向非成員國提供資金的全球性發展機構。此組織與發展中國家拍檔和國際發展社區合作，促進低收入和中等收入國家的經濟增長和社會進步。 石油輸出國組織基金（OPEC Fund）成立於1976年，其宗旨十分明確：推動發展、加強社區和賦予人民權力。此機構的工作以人為本，重點關注滿足糧食、能源、基礎設施、就業（特別是與中小型企業相關的就業）、清潔水和衛生設施、醫療和教育等基本需求的項目融資。迄今為止，石油輸出國組織基金（OPEC Fund）已在超過125個國家/地區承諾了大約270億美元的開發項目，項目總成本預估為2000億美元。石油輸出國組織基金（OPEC Fund）獲惠譽（Fitch）評級為AA+/展望穩定，標準普爾（S&P）評級為AA+/展望穩定。我們的願景，是每個人都能實現可持續發展的世界。

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SOURCE OPEC Fund for International Development