東軟教育發佈鴻蒙OpenHarmony信創實訓室

助力合作院校計算機類專業實踐教學

香港2024年4月8日 /美通社/ -- 全面加強科技創新，不僅是深化供給側改革的重點，更是實現高質量發展的關鍵。信創產業作為信息技術應用創新的重要力量，將在改變信息產業現狀、建立自主產業鏈、提升競爭力及保障信息安全方面發揮關鍵作用，預計未來五年將保持高速增長，2026年市場規模有望突破2000億。

華為開發者大會2023數據顯示，鴻蒙生態已壯大至7億智能設備和220萬+開發者，API日調用超590億次，開發工具DevEco活躍用戶達40+萬人，成為全球第三大操作系統。鴻蒙的崛起帶動相關崗位需求激增，2023年9月至12月，相關職位數同比增速顯著攀升。據智聯研究院報告，2024年春節後鴻蒙相關職位數同比增長迅猛。鴻蒙崗位主要分佈於計算機軟件、互聯網、汽車製造等行業，薪資待遇領先業界，平均招聘薪資高達18191元/月，高於總體開發崗平均薪資。不同經驗水平的鴻蒙開發崗薪資也呈現出明顯優勢。

在此大背景下，東軟教育依托東軟深厚的汽車軟件研發經驗和產業影響力，軟積極響應國家戰略，聚焦產業信息化、國產化趨勢，基於TOPCARES教育學理論，以鴻蒙、銀河麒麟操作系統和國產芯片為基座，搭載豐富的鴻蒙特色教學課程及產業級實訓項目，打造 「崗課賽證」融通一體化的鴻蒙OpenHarmony信創實訓室產品，符合國家信創實訓室、智能座艙實訓室標準，旨在培養具備創新思維和實際操作經驗的國產化信創技術人才，為合作院校賦能。

實訓室基本情況

面向企業崗位：鴻蒙應用開發工程師、鴻蒙硬件開發工程師、鴻蒙嵌入式開發工程師、Java開發工程師、Web前端工程師、移動應用開發工程師等

適用專業：高校計算機與軟件方向相關專業

課程產品：鴻蒙應用開發、鴻蒙設備開發、程序設計基礎（C 語言）、單片機原理與應用、SpringBoot框架技術5門課程

項目產品：鴻蒙智能座艙系統、OpenHarmony智能汽車ECU系統、駕駛員信息中心（DIC）系統、車聯網後台管理系統4個綜合項目

智能硬件：鴻蒙OpenHarmony智能座艙系統台架（服務器搭載銀河麒麟國產化操作系統）

技能競賽：一帶一路暨金磚國家技能發展與技術創新大賽「汽車智能網聯」賽項

技能證書：「1+X」JavaWeb應用開發職業技能等級證書

適用場景：專業教學、綜合實訓、競賽訓練、展覽展示

基於智能座艙產業背景，將智能座艙系統與計算機專業人才培養貫穿結合，學生從專業學習的初始階段就能全面瞭解計算機行業特色、職業能力要求、崗位成長路徑。

實訓室四大特色

本實訓室融入鴻蒙特色支持國產化教學。國產自主可控技術教學基座，基於鴻蒙OpenHarmonyOS、鴻蒙開發板、銀河麒麟操作系統和國產海思HI3861芯片，培養信創產業創新型人才。

與行業接軌涵蓋企業前沿技術。源於真實產業項目，將新興技術融入實踐教學，涵蓋「智能座艙、OpenHarmony、ArkTS、BMS、無鑰匙解鎖車門、遠程控制、MCU」等最新技術，全方位對標企業用人需求。

基於東軟特色TOPCARES教育方法學，將產業級項目拆解為進階式項目體系，由淺入深、由易到難，幫助學生循序漸進地進行實踐能力的鍛煉與提升。

此外，本實訓室軟硬件兼備，實現有形有態的實訓場景，讓學生對智能座艙項目的行業背景與業務邏輯有更深入的理解，增加學習興趣。採用同一業務場景項目貫穿完整教學週期的課程體系設計，幫助學生更好地理解業務，掌握技術路線，從而提高學習達成率，在學習過程中獲得更多的成就。

SOURCE 東軟教育