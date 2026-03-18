OPSWAT舉辦資安紀錄片首映 專家警示：防火牆已不足，單向資料傳輸成關鍵基礎設施防護新關鍵

影片指出，許多組織仍過度依賴防火牆等傳統邊界防護機制，但這些技術並非為今日複雜的攻擊手法而設計，可能在關鍵基礎設施環境中形成潛在盲點。

OPSWAT 創辦人暨 CEO Benny Czarny 表示：「網路安全不應只是偵測與回應攻擊，而應從源頭預防。當組織只依賴防火牆時，其實仍然暴露在風險之中。對於電力、能源、交通與製造等關鍵基礎設施而言，單向資料傳輸與預防式安全架構正在成為新的標準。」

紀錄片同時介紹了 Data Diode（單向資料傳輸） 的概念。透過硬體層級的單向資料流設計，Data Diode 能確保資料只能單方向傳輸，從物理層面阻斷攻擊者從 IT 網路進入 OT 或關鍵系統的可能性。

在活動現場，OPSWAT 也展示了其 MetaDefender 平台如何整合檔案安全檢測、資料傳輸保護與關鍵基礎設施防護技術，幫助組織建立以預防為核心的資安架構。

《Breaking the Firewall》是 OPSWAT 全新資安紀錄影集《Into the Breach》的一部分，透過電影敘事與實驗展示，將複雜的資安議題轉化為更易理解的故事，讓企業決策者與資安專家能更清楚理解現代威脅與防護策略。

OPSWAT 表示，未來將持續透過電影、研究與技術創新，推動全球企業重新思考資安策略，並建立更具韌性的關鍵基礎設施防護架構。

此紀錄片也將於今年五月的 CYBERSEC 資安大會 期間，在 OPSWAT 展位現場播放。目前 OPSWAT 正在全球舉辦巡迴放映活動。若有興趣了解更多或洽詢放映合作，歡迎聯繫 OPSWAT 團隊或造訪 opswat.com。

媒體聯絡人

Victoria Huang

APAC Marketing Manager & GM, Taiwan

亞太區行銷經理及台灣區總經理

[email protected]

SOURCE OPSWAT