Oral-B第二年攜手香港屈臣氏 從齒開始愛地球

香港政府自 2005 年起推動充電電池的回收計劃，由環保署與業界資助與籌辦。Oral-B 多年來是此回收計劃的業界主要推動者之一，促進香港本地充電電池的回收再利用。Oral-B 的電動牙刷回收計劃亦深受香港屈臣氏的鼎力支持，成功推行的計劃已推廣至歐洲市場，成為屈臣氏集團推廣環保的成功典範。這項合作不僅彰顯環境的可持續性需要社會各方齊心合力，還展現了企業在推動環保行動中的重要角色。

關於屈臣氏

屈臣氏是亞洲最大的線下及線上（O+O）保健及美容產品零售商，業務遍佈15個亞洲、歐洲及中東市場，經營超過8,000家店舖，當中超過1,500家提供專業藥房服務。

屈臣氏在港澳擁有超過170家分店，其中超過50家設有駐店藥房。店舖的專業團隊由註冊藥劑師、營養師、中醫師、健康顧問、美妝顧問、母嬰健康顧問及護士所組成，為顧客提供無微不至的服務。

屈臣氏為亞洲第一個人護理及美容零售商*，為顧客提供個人化的諮詢及建議，配以傲視同儕的多元化產品種類，令顧客每天都能LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT。屈臣氏是屈臣氏集團旗下的保健及美容旗艦品牌，詳情請瀏覽：http://www.aswatson.com。

*《Campaign Asia》「亞洲五十大顧客體驗品牌」於亞洲六個市場訪問逾9,000名受訪者的調查結果

香港屈臣氏網站：http://www.watsons.com.hk/

香港屈臣氏Facebook：https://www.facebook.com/watsonshongkong/

香港屈臣氏Instagram：https://www.instagram.com/hkwatsons/

關於屈臣氏集團

屈臣氏集團於一八四一年創立，現已發展成全球最大的國際保健美容零售商，在二十八個市場經營十二個品牌合共超過一萬六千四百家商店，並在全球聘用約十三萬人。集團二○二二年財政年度的營業額達二百二十億美元，每年透過我們的O+O平台服務超過五十五億名顧客，為他們帶來科技化的線下及線上購物體驗。

在香港，我們旗下的四個零售品牌共營運超過五百家店舖，包括屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖。集團亦製造並分銷優質飲用水屈臣氏蒸餾水，以及菓汁先生和新奇士果汁飲品。

屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過五十個國家，經營港口及相關服務、零售、基建以及電訊等四項核心業務。

詳情請瀏覽www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/。

顧客查詢請致電 (852) 2608 8383

關於寶潔公司

寶潔公司以其深受信賴的優質品牌，親近和美化著全球消費者生活。公司的領先品牌包括 Olay、SK-II、Pantene、Head & Shoulders、Rejoice、幫寶適、護舒寶、Oral-B、 Crest、Gillette、Braun、Ariel 等。寶潔公司在大約 180 個國家和地區開展業務。想了解有關寶潔公司及其品牌的最新消息及詳細信息，請瀏覽寶潔總公司官方網站：http://www.pg.com，或香港寶潔有限公司網站：http://www.pghongkong.com。

SOURCE Oral-B