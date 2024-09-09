中興通訊與Orange Liberia合作完成利比裡亞農村地區網絡部署

該網絡為偏遠地區的用戶提供2G語音服務，並支持4G數據服務。每個站點都配備太陽能系統和智能鋰電池，並由PowerPilot AI節能軟件支持，以實現節能網絡建設。此外，通過靈活使用微波、衛星和4G中繼技術解決了傳輸難題。

新的基礎設施為以前服務不足的地區提供高質量網絡接入，標志著利比裡亞農村地區的通信服務實現了重大改進。超過58萬農村地區用戶將受益於增強的數字、金融和能源普惠服務。

Orange Liberia首席執行官Jean Marius YAO表示：「該項目展現了我們致力於為利比裡亞人民提供更好的通信服務的承諾。我們將繼續與中興通訊等合作伙伴合作，推動利比裡亞電信行業的發展。」

Jean Marius YAO補充道：「新建的通信站點將為利比裡亞農村地區的經濟和社會發展提供強有力的支持。Orange Liberia將一如既往地為客戶提供便捷、優質的通信服務。」

中興通訊Orange總監辦MEA總監張冠振表示非常榮幸能和對方公司合作開展這一項目。「該項目是我們與Orange集團合作實施的首個農村網絡解決方案，是雙方合作的重大突破。盡管面臨著基礎設施不發達、氣候惡劣等挑戰，但雙方的交付團隊通過克服重重困難，確保了項目的順利完成。這一成就是Orange集團與中興通訊持續合作的重要戰略裡程碑。」

新的農村網絡基礎設施有望推動利比裡亞農村社區的發展，促進經濟和社會融合。Orange Liberia和中興通訊致力於進一步推動利比裡亞電信行業的發展。

關於中興通訊：

中興通訊以不斷創新連接世界，共創美好未來。該公司提供創新技術和集成解決方案，其產品組合全方位涵蓋無線、有線、設備和專業電信服務。中興通訊服務全球超過四分之一的人口，致力於創建數字和智能生態系統，實現無處不在的連接和信任。中興通訊在香港和深圳證券交易所上市。www.zte.com.cn/global

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