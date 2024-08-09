OSL 任命崔崧為新任行政總裁，帶領公司邁向成長新階段

崔崧的領導力將增強 OSL在合規、安全和用戶體驗方面的承諾

香港2024年8月8日 /美通社/ -- 香港唯一專注數字資產的上市公司OSL集團（863.HK）以及旗下持牌數字資產交易平台 OSL ，宣布崔崧為新任集團行政總裁。崔崧先生的豐富經驗和遠見卓識將帶領 OSL 在合規、安全和用戶體驗方面取得新進展。

崔崧先生加入 OSL 前，曾在全球數字資產平台 Bybit 擔任領導職位，顯著提高了各類產品的交易量，並使 Bybit 成為頂尖交易所之一。他在 Web3 領域的成就以及以用戶為中心的理念，強調透明和客戶導向的產品開發，彰顯了他對提升用戶體驗的承諾。

「提供超越產品本身的卓越品牌價值，持牌合規性以及安全性是贏得用戶信任的關鍵。」 - OSL 行政總裁崔崧先生

崔崧先生表示：「我很榮幸能夠領導OSL這家創新公司成長的下一階段。我的領導哲學是以客戶為先，這一原則是在我谷歌工作期間磨練出來的。通過專注於客戶需求並提供價值，我們旨在使數字資產更加便捷，促進其廣泛應用。我們在合規和安全方面的承諾將保持不變，致力於創造最佳的用戶體驗。」

隨著 OSL 歡迎崔崧先生，OSL 將繼續以堅定的合規和創新承諾引領行業，為投資者和客戶提供安全且友好的平台。潘志勇先生未來將專注於董事會主席一職，以專注於本公司的戰略、董事會治理、海外併購和政府合作。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： osl.com。

SOURCE OSL