OSL集團將與香港穩定幣持牌發行人積極合作 共建合規數字資產新生態

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OSL

10 4月, 2026, 18:58 CST

香港2026年4月10日 /美通社/ -- 全球穩定幣支付與交易平台OSL集團（863.HK）今日表示，對於香港金融管理局依據《穩定幣條例》頒發首批香港穩定幣發行人牌照表示歡迎，並將繼續與各方持份者緊密合作，積極參與香港合規穩定幣的生態建設。

此次批出穩定幣發行人牌照，是香港在構建合規數字資產監管與生態版圖的進程中，邁出的重要一步，亦有助於鞏固其國際金融中心的領先地位。OSL集團長期致力於推動全球數字資產行業的合規化進程，未來亦將繼續通過發揮自身行業合規標杆、國際平台網絡、以及亞洲領先的穩定幣交易與支付平台的專業優勢，攜手各方共同助力行業穩步前行。

OSL集團始終是香港數字資產合規發展的堅定擁護者。自2020年於香港合規展業五年以來，OSL集團已發展成為全球領先的穩定幣支付與交易平台，並已在全球超過10個國家和地區取得和正在申請超過50張數字資產交易與支付牌照和註冊許可。

2025年，OSL集團成功完成戰略與品牌升級，在打造合規穩定幣交易與支付生態的方向上全面發力，完成了對包括全球領先的Web3支付服務供應商Banxa在內的多項收購，推出了服務實體經濟、滿足企業與機構客戶需求的B2B支付業務OSL BizPay，並且發布了作為公司全球支付基礎設施建設基石的合規美元穩定幣USDGO。

OSL集團亦已落實「轉帳規則」（Travel Rule）的規定，助力數字資產生態的合規化建設，促進資金的順暢流動。該國際標準通過保障交易雙方身份信息的安全透明交換，在嚴守金融安全底線的前提下，實現穩定幣的無縫交易與支付。

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付與交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

如欲取得更多資訊，請聯繫OSL媒體關係團隊：[email protected]

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