OSL加速全球擴張：前富途全球營銷奇才擔任新市場總監

香港2024年9月4日 /美通社/ -- 香港唯一專注數字資產的上市公司OSL集團（863.HK）以及旗下持牌數字資產交易平台 OSL 今日宣布任命陳德榮先生為新任市場總監（CMO）。這一戰略性任命與OSL今年初的全球擴張計劃相契合，進一步彰顯了公司在數字資產領域追求增長和創新的決心。

陳德榮先生在全球營銷領域擁有豐富經驗，曾作為全球市場主管領導富途（國際品牌名為Moomoo）的成功營銷活動。他在亞太地區多元市場推動指數級增長的卓越能力，使他成為領導OSL全球營銷計劃的最佳人選。陳德榮先生專長識別未開發市場機會並執行創新策略，將有助於提升OSL的品牌知名度，並加速在數字資產領域獲取新用戶。

「最偉大的營銷人員如同藝術家，以創新的大膽筆觸描繪想像。」 - OSL市場總監陳德榮先生

陳德榮先生從企業家喬布斯汲取靈感，以藝術家的眼光看待市場營銷。陳德榮先生表示：「營銷關乎創意。不僅要做到競爭對手所做的，還要開拓他們未涉足的領域。最大的敵人是你的思維 — 我們必須不斷突破自己的局限。」

驅動OSL的營銷未來

作為市場總監，陳德榮先生的願景是將OSL打造成數字資產世界的知名品牌，其全面策略著重於在數字世界中脫穎而出，將OSL確立為全球數字資產領域值得信賴的創新領導者。這一願景的核心是打造一支世界級的營銷團隊，深知卓越人才是開創性創新的基石。

陳德榮先生的方法強調培養一個高密度人才生態系統，在其中創意與技術協同作用，推動前所未有的營銷成功。通過利用尖端技術和數據驅動的策略，他旨在打造不僅能觸及，更能與OSL全球目標受眾產生深度共鳴的營銷活動。這種以人才為中心、以創新為驅動的方法，有望在快速演變的數字資產格局中將OSL的品牌知名度和市場地位推向新高度。

集團行政總裁崔崧先生對此任命表示：「我們非常高興歡迎陳德榮先生加入OSL大家庭。他在金融科技領域推動增長和創新的過往，特別是在富途取得的成功，與OSL的全球擴張願景完美契合。他創新的營銷方法和對多元市場的深刻理解，將在提升OSL在世界舞台上的品牌形象方面發揮關鍵作用。」

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SOURCE OSL