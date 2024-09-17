OSL任命交易所資深專家張英華強化機構業務實力

香港2024年9月17日 /美通社/ -- 香港唯一專注數字資產的上市公司OSL集團（863.HK）以及旗下持牌數字資產交易平台 OSL ，欣然宣佈任命張英華先生為首席機構業務總監。這突顯了OSL致力於加強其機構業務並在快速發展的數字資產領域擴大市場份額的決心。

張英華先生為OSL帶來豐富的經驗，其職業生涯橫跨傳統金融20年，並成功轉型進入數字資產行業。他在機構交易、市場開發和戰略增長方面的專業知識與OSL的未來願景完美契合。在加入OSL之前，張英華先生曾擔任Bybit的副總裁兼機構業務負責人，將公司打造成全球前三大數字資產交易所。他的經驗還包括在Tradeweb擔任領導職務，主導了債券通等倡議，以及帶領芝商所（CME Group）顯著擴大了公司在中國的業務。

「作為香港人，我深感自豪能夠回饋我們的金融生態。機構採納數字資產時不我待。」- OSL首席機構業務總監張英華先生

談及此次任命，張英華先生表示：「機構進入數字資產領域的前景極為光明，OSL在引領這一轉型中處於獨特地位。我的願景是利用OSL的優勢，在傳統金融與數字資產生態系統之間架起橋樑，為機構參與設立新標準。我相信，隨著市場日趨成熟，越來越多的機構將意識到與OSL這樣合規、值得信賴的平台合作的必要性，以安全有效地在這個充滿活力的領域運作。」

OSL行政總裁崔崧先生補充道：「我們很高興歡迎張英華先生加入我們，這不單是策略部署，更是革新之舉。憑藉我們領先業界的監管資格，以及他的專業才能，OSL不只是參與機構數字資產革命，而是走在最前。我們不僅迎合市場需求，更開創新機，為業界訂立嶄新標準。」

張英華先生的任命正值數字資產領域增長和機遇顯著的時期。憑藉其在金融市場的豐富背景，包括在Cantor Fitzgerald的工作經驗和私募股權領域的經驗，張英華先生完全有能力應對機構採納數字資產的複雜格局。隨著公司繼續擴大其全球足跡，張英華先生的洞察力和領導力將在塑造OSL的未來和鞏固其作為受監管數字資產行業領導者的地位方面發揮關鍵作用。

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SOURCE OSL