OSL新任董事會主席介紹：李金鴻先生從法律界翹楚到數字資產先驅的心路歷程

香港2024年10月23日 /美通社/ -- 擁有四十多年經驗的法律界翹楚李金鴻先生，最近迎接了新挑戰，出任 OSL 的董事會主席。OSL 是一家紮根香港的領先數字資產平台，具備全面的合規監管和保險保障。他於 1996 年至 2024 年 6 月期間擔任貝克•麥堅時（Baker McKenzie）香港和中國內地辦事處的主席，其輝煌職業生涯亦遠超他在該公司任職的 46 年經驗。

李先生將其專業知識的應用延伸至重要的監管和社區事務。他目前擔任證券及期貨事務監察委員會（證監會）覆檢委員會的主席，以及醫院管理局職員上訴委員會的主席，顯示出他對金融監管和公共事務的深厚參與。李先生最近還擔任證監會收購及合併委員會及收購上訴委員會（2020-2024）的成員，進一步突顯他對金融市場和公司管治的透徹理解。

作為香港證券及投資學會的傑出資深會員，李先生在證券和投資領域的豐富經驗為其新角色帶來了深厚的基礎。此外，他對社區服務的承諾亦體現在過往的職務中，當中包括在香港房屋協會的服務，以及於2007年至2017年擔任東區尤德夫人那打素醫院醫院管治委員會主席期間的貢獻。

OSL公關團隊有幸與李先生進行面談，將探討他的人生經驗和管治理念，讓我們更深入了解這位資深業內人士在新角色上的獨到見解。

Q：您在法律領域擁有超過四十年的經驗，尤其是在貝克•麥堅時（Baker McKenzie）律師事務所服務了很長時間，是什麼促使您轉型進入數字資產行業？您認為您的法律專長將如何為OSL帶來優勢？

李先生：在法律界工作了46年後，我認為是時候迎接新的挑戰。在我的職業生涯中，我見證了數字轉型對經濟基礎設施及整個社會的深遠影響。我的專業知識聚焦於資本市場、公司併購和管治方面，並尤其是致力於上市公司的企業轉型。我深信數字資產和金融科技領域將成為全球經濟的未來支柱，而我的新角色正好能將我豐富的經驗應用在這行業，為金融交易及資產重新定義。

Q: 這個行業吸引您的地方是什麼？是什麼促使您決定加入OSL？

李先生：作為香港受監管的數字資產平台，OSL的獨特地位為整個地區的產業發展帶來了巨大的增長潛力和機遇。OSL的這種雙重優勢促使我接受這項挑戰。依我經驗而言，無論是哪個行業，公司的成功是取決於其共同願景能否滲透到不同的工作層面上。這一願景不僅與領導層的目標息息相關，還需要整個團隊的認同和支持。此外，這種共同願景還能促進重要的變革和業務持續增長。我非常高興能將這一理念帶入OSL，希望能培養出大家的共同使命感，以推動我們的業務發展。

Q: 於你而言，一家優秀公司的標準是什麼？

李先生：於我而言，一家優秀的公司首先應該是一個快樂的工作場所，並應以所有持分者（包括員工、股東和客戶）的福祉與滿意度為依歸。實現這一目標的關鍵在於建立一個令所有人都能團結一致的共同願景。我期望將這理念融入 OSL，並為整個公司帶來正面的影響。

OSL 的業務一直在相關領域內保持極高的監管標準。我相信，我可以利用自身的經驗進一步提升這些監管標準，為公司內部和外部創造更公平及具透明度的工作和交易環境。作為一家香港上市公司，我們有責任透過財務報告和資本層面信息披露確保公司在高透明度下運作。然而，我堅信公司在業務的合規監管方面仍有提升的空間。

我們為各類包括機構及零售客戶提供服務。透過提高透明度並善用我們的監管背景，公司可以吸引更多高質素的合作夥伴和客戶。在內部，我堅信推行開放政策的重要性。它能創造出一個系統化及開放的溝通環境，使管理層可以更了解前線員工的觀點。

Q：您的人生格言或管理哲學是什麼?

李先生：我的理念十分簡單：始終保持開放的態度，積極傾聽，並不斷在學習中進步。寶貴見解亦可從預期之外的地方找到。這種持續學習的心態在我整個職業生涯中一直大有裨益，我深信這理念對於如數字資產這個充滿活力的行業來說更是不可或缺。

Q: 您一開始將會先從哪個部門著手？

李先生：我對公司的營運特別感興趣，並期待進行深入鑽研。商業模式是公司所有工作的基礎，因此先了解其商業模式對日後的工作至關重要。通過深入排查運營細節，我們能識別出使公司運作良好的要訣及需改進的領域，對於提升績效和更有效地解決任何問題十分重要。

Q：您希望在首六個月內達到哪些成果？

李先生：在接下來的六個月中，我的首要目標是將 OSL 打造成一個真正的愉快工作場所。我深信積極的工作環境是成功的基石。當團隊成員充滿活力、積極向上且對工作滿意時，自然能為客戶提供更卓越的服務，並可為股東帶來更佳的業績。關注企業文化和員工滿意度將是我在 OSL 初期的主要任務。

總結：

李先生具備法律領域上的獨特敏銳性、監管上的洞察力及社區的深入參與，將成為推動OSL邁向新高度的重要力量。他在資本市場、併購及公司管治方面的豐富經驗，結合對金融市場未來的清晰願景，更使他成為引領OSL應對不斷變化的數字資產格局的理想人選。

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關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖數字資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com。

SOURCE OSL