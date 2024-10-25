打造數字資產行業的未來----李金鴻先生對OSL及行業的願景

香港2024年10月25日 /美通社/ -- 作為 OSL 新任董事會主席，李金鴻先生為數字資產行業帶來了豐富的經驗和全新視野。在接受OSL公關團隊的獨家採訪時，李先生分享了他對行業所面對的挑戰、亞太地區的成長潛力，以及他對OSL的未來願景。

Q：您認為當今數字資產行業需面對的最大挑戰是什麼？

李先生：這個行業當今需面對最大的挑戰是公眾對數字資產的教育和理解不足。圍繞我們行業的新聞往往帶有負面情緒，這令許多原本對數字資產可能感興趣的人士對進入該市場感到猶豫不決。

我們需要將焦點放在能促進行業擴展，及可跟上行業快速變化步伐的教育方式上。加強與大眾的溝通，解釋如「什麼是比特幣？它是如何產生的？我該如何使用它？為什麼我們需要它？」等基本問題至關重要。我們也應探索數字貨幣與傳統金融，和現實世界經濟之間的關係，這正是各國政府希望推動這個領域發展的原因。

我相信我們有責任將這些宏觀的概念付諸實行。我們觀察到，已有大學設立相關計劃以探索這些新興議題和新經濟模式。這為我們提供了一個絕佳的合作機會，使我們能夠將學術知識轉化為面向大眾的實用資訊。

Q：您如何看待亞太地區的數字資產行業發展？

李先生：亞太地區的發展前景十分廣闊，東南亞和發展中的市場往往更容易接受新技術。他們渴望探索新的機遇，而這些市場正是我們行業發展的藍海。他們對新的想法持開放態度，能為創新和成長創造了沃土，並為塑造數字資產的未來提供了獨有的機會。

Q：對於那些質疑你決定加入數字資產行業的聲音，你會如何回應？

李先生：我會簡單地說，「一年後，你再來找我，您可能會請我們為您開設帳戶。」這個行業正在以驚人的速度發展，我相信現在持懷疑態度的人亦可能很快會看到數字資產的變革潛力。

Q：您如何看待OSL對數字資產行業的成長和完善所作出的貢獻？

李先生：OSL在數字資產領域中擁有獨特的地位，作為一個受監管的上市公司，我們一直深耕於行業發展。我們有幸為行業樹立透明度和合規性的標準。我認為，我們的角色不僅僅是業務上的增長，目標更是提升整個行業的水平。

我們可以善用自身的地位，架起傳統金融與數字資產領域之間的橋樑。透過堅持對監管合規方面的承諾，同時推動創新，相信這將有助我們建立大眾對這種新金融模式的信任度。

此外，我相信OSL在投資者教育方面亦可以發揮關鍵作用。我們擁有專業的知識及平台，能協助包括零售及機構投資者等受眾，消除對數字資產的疑慮。

總結：

李金鴻先生對OSL及數字資產行業的願景體現於教育、創新及負責任地發展的方面上。他重視業務上的透明度、合規性及彌合大眾在數字資產知識上的差距，突顯了OSL在受監管數字資產領域中的領導地位。隨著行業的持續發展，李先生將引領OSL邁向新高峰，同時也將為亞太及其他地區的數字資產完善地發展和更廣泛地應用作出重要貢獻。

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖加密資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

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SOURCE OSL