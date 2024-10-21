OSL五大精彩活動：點亮香港 Blocktober 2024

香港2024年10月21日 /美通社/ -- OSL集團（863.HK）旗下的持牌數字資產交易平台 OSL 欣然宣布，將於Blocktober 2024期間在香港主辦及參與一系列主題活動，當中包括香港年度金融科技盛事「香港金融科技周」。

這些活動旨在促進業內專家與金融科技愛好者之間的知識交流，同時亦借此探索數字資產市場的未來發展前景，並推動行業創新。一系列精選的頂級活動將為機構投資者和公眾等參加者提供一個了解最新市況、與行內行外各界精英建立聯繫，以及一同深入探索Web3世界的寶貴機會。

5個焦點活動為：

10 月 25 日：Institution Night —— 當代幣化遇上現實世界資產

是次活動將包括小組討論和業內交流，重點探討機構投資者在數字資產發展上的角色及重要性，特別是在現實世界資產（RWA）領域，以及與穩定幣和貨幣市場基金相關的不同主題。

10 月 28 - 29 日：香港金融科技周

OSL作為香港金融科技周的黃金贊助商，將與一眾著名演講嘉賓就代幣化資本市場與穩定幣之間的協同與關聯進行小組討論。此外，OSL更將與華夏基金（香港）及華贏證券攜手，於活動上設立展位（編號：WA03），向與會者展示他們開創性的代幣化服務。

主題內容：穩定幣代幣化資本市場的流動性及擁有權

代表OSL的演講嘉賓：OSL 首席機構業務總監張英華

小組討論時間：10 月 29 日上午 10:10 - 上午 10:35

地點：亞洲國際博覽館Arena Hall

詳情：fintechweek.hk/agenda-2024

10 月 29 日：Circle 香港論壇

OSL 將與業內專家一同探討數字資產的發展如何成就金融市場的前景，內容將聚焦於香港作為虛擬資產中心的優勢，包括其全球領導地位及強大的市場連接性。

主題內容：創新前瞻：數字資產如何重塑金融市場

代表OSL的演講嘉賓：OSL 首席機構業務總監張英華

小組討論時間：下午 3:55 - 下午 4:15

地點：中環四季酒店

詳情：circle.com/cfhongkong24

11 月 2 日：Animoca GEN3 Playground

作為香港首個面向大眾的Web3活動，OSL以鑽石贊助商的身份為是次活動帶來獨有的數字資產體驗，並將向參加者展示其合規數字資產交易平台的優勢。是次活動更設有多個互動遊戲和沉浸式體驗，讓參加者能全方位探索Web3世界。

11月5日：投資者日 —— 加密貨幣的下一個戰線：亞太地區在數字資產、質押及代幣化中的角色

這一整日的活動涵蓋一系列關於數字資產的持續發展的小組討論及各項交流活動。來自金融科技和投資領域的專家將與參加者分享他們的獨到見解，並深入分析當前市場趨勢，以及展望未來的機遇。

代表OSL的演講嘉賓：OSL執行董事及法規事務主管刁家駿；OSL首席機構業務總監張英華；OSL Digital Securities 營銷主管 Ryan Miller

合辦機構：OSL、CF Benchmark、Blockdaemon

小組討論議題及時間： 上午 10:05 - 上午 10:45：「比特幣在當下投資組合中的角色：機會與風險的平衡」 上午 11:00 - 上午 11:40：「探索亞太地區的加密生態圈：ETF、場外交易、託管和代幣化服務」 下午 1:00 - 下午 1:40：「機構投資者的加密貨幣質押：釋放數字資產管理的新機遇」 下午 2:00 - 下午 2:40：「就2025年數字資產市場的發展前景對談：市場趨勢、監管轉變和未來展望」

詳情：https://lu.ma/vinrxouq

請即登入活動網頁及X ，繼續關注我們的最新動向。歡迎您一同參與！

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖加密資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL 簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com

SOURCE OSL