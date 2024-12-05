OSL宣布戰略性計劃 為促進PayFi生態圈發展投資高達三千萬美元

香港2024年12月5日 /美通社/ -- 專注於數字資產的香港上市公司OSL集團有限公司（863.HK）（下稱「OSL」），今天宣布一項戰略性計劃，將與行業夥伴合作投資最高達三千萬美元，以加速PayFi生態圈在全球的發展。

作為Web3的重要一環，PayFi對OSL的戰略性發展不可或缺。本次擬議的投資將重點支持與加密貨幣和穩定幣相關的支付產品及服務項目，旨在透過與信用卡發行方、借貸平台以及支付和數字錢包服務供應商等行業夥伴合作，共同完善整個PayFi生態圈。

PayFi與受監管的數字資產平台互相結合，是推動產業發展的重要舉措。此舉為生態圈提供了符合監管要求且能實現無縫法幣結算的強大基礎設施，同時也促進了技術進步，有助金融產品的創新，進一步助力PayFi的普及和進化。憑藉與銀行緊密的聯繫和其深度的流動性，OSL能夠有效彌合傳統金融與Web3之間的差距，在受監管的領域中實現高效的跨境支付和資產轉移。

OSL首席商務官Guoliang Hao表示：「作為一個受監管的數字資產平台，OSL提供了合規且安全的交易平台，支援不同PayFi交易和法幣結算的需求，在推動PayFi行業發展方面發揮關鍵作用。PayFi是OSL戰略藍圖的核心，我們將充分利用自身優勢，全面支持其發展，釋放其潛力。我們亦正在積極尋求合作夥伴，歡迎有意者跟我們攜手合作。」

此投資計劃彰顯了OSL對發展PayFi生態圈的承諾，與其「讓所有人和企業都能安心地接觸數字資產」的願景高度一致。

關於OSL集團

OSL集團（863.HK），前稱為BC科技集團，作為數字資產領域的領先企業，致力於為機構、專業人士和零售投資者提供創新且卓越的數字資產解決方案。

OSL集團在該領域擁有豐富的歷史和經驗，在合規性和卓越性方面成績斐然。OSL提供包括經紀、托管、交易所和SaaS，為數字資產行業樹立最高標準。

OSL集團旗下的持牌數字資產交易平台OSL是全球第一間受保並獲得證監會牌照的數字資產平台，為客戶提供最高標準的合規性和安全性是集團的服務核心。平台提供用戶友好的界面和無縫集成尖端技術。

在OSL集團，我們深信金融的未來在於數字資產，我們致力協助客戶在這個精彩刺激的新世界中航行。我們的專家團隊匯集了傳統金融、科技和數字資產方面的豐富經驗，確保客戶享有最高水平的支持和指導。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： group.osl.com 。

SOURCE OSL Group