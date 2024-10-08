OSL以10億美元香港數字資產保障金額創全球紀錄

OSL擴大保險覆蓋以加強投資者保障，創下全球紀錄並訂下為期三年的協議

香港2024年10月8日 /美通社/ -- OSL集團 （863.HK）旗下的OSL數字證券有限公司今天欣然宣布對其數字資產託管業務的保險計劃進行重要升級。此舉對在快速發展的數字資產領域樹立了新的全球標準，並將OSL在創新和安全性方面推向了新高峰。

由A級保險公司承保、保障金額全球最高且保障期最長的單一數字資產託管機構

OSL此舉符合證券及期貨事務監察委員會（SFC）的標準，旨在進一步加強數字資產生態圈的建設，並提供額外的資產安全保障，體現出OSL對合規產品創新和投資者保護方面的承諾。憑藉與保險合作夥伴Canopius的良好合作基礎，是次10億美元的保險計劃再度由全球保險與再保險領域巨頭 Canopius和領先的Lloyd's of London Syndicate攜手牽頭。

OSL行政總裁崔崧表示：「是次破紀錄的保險覆蓋範圍將數字資產產業的標準提升到一個新層次。透過為客戶提供前所未有的資金保障，我們為OSL的增長奠定了基礎，並迎接好下一波數字資產的創新浪潮。此外，這亦突顯了OSL在市場中作為最值得信賴、安全且具前瞻性的參與者地位。」

Canopius產品負責人Nicholas Edwards補充道：「是次為OSL提供的保障規模和承保期限，證明了保險業對其託管解決方案的可靠性高度認可。我們很高興能夠支持OSL實現其持續目標，為數字資產的合規性以及將保險作為資金保障的後盾制定了最高標準。」

倫敦Paragon國際保險經紀有限公司高級副總裁Jeff Hanson表示：「我們充分利用國際市場上的資源，為數字資產行業注入新動力。我們很高興能與OSL並肩，共同為行業創下首例，達成這一重要里程碑。與OSL的合作對我們十分重要，使我們能夠實現為數字資產託管商提供最大的保障額。」

於香港的Capstone Insurance Brokers Ltd聯合創始人Dan Dibden評論道：「對於所有這個項目的參與者來說，這是一個非常令人振奮的時刻。我們很高興能夠幫助OSL達成這項保險計劃，讓我們多年來的努力與付出成就了這個創舉。」

OSL的保險計劃完全由A級保險公司承保，突顯其致力引領受監管數字資產行業的發展，尤其是在促進數字資產ETF在香港發行的方面。

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖數字資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com。

SOURCE OSL