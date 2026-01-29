OSL集團宣布2億美元股權融資 深化穩定幣支付布局捕捉全球增長機遇

香港2026年1月29日 /美通社/ -- 亞洲領先的穩定幣交易及支付平台OSL集团（863.HK）今日宣布進行2億美元（約合15.6億港元）股權融資，進一步增厚資本實力，捕捉全球增長機遇，深化穩定幣交易與支付等領域的戰略佈局。

根據計劃，有關集資款項將用於公司的戰略收購、拓展支付與穩定幣的全球業務、產品和技術基礎設施開發，以及日常營運等方面。

2025年，OSL集團成功完成了戰略與品牌升級，在打造合規穩定幣交易與支付生態的方向上全面發力，完成了對包括全球領先的Web3支付服務供應商Banxa在內的多項收購，推出了服務實體經濟、滿足企業與機構客戶需求的B2B支付業務OSL BizPay，並且發布了作爲公司全球支付基礎設施建設基石的合規美元穩定幣USDGO。

OSL集團首席財務官Ivan Wong表示：

「OSL集團在穩定幣交易與支付賽道的戰略佈局得到了市場充分認可和廣泛支持。此次融資將讓公司有機會引入更多志同道合的戰略及長線投資者，不僅可以通過籌措資金適時捕捉全球範圍內優質持牌的交易與支付企業，亦能夠擴大股東基礎和資本規模，爲公司推進以合規爲本的全球化戰略奠定紮實的先行者優勢。」

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是亞洲領先的穩定幣交易及支付平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

免責聲明

本文僅供信息參考之用，並不構成，也不得被解釋爲購買、出售、認購或以其他方式交易任何數字資產、證券或金融產品的要約、招攬、邀請、建議或誘導。本文亦不構成財務、投資、法律、稅務、會計或其他專業建議，不應作爲依賴依據。本文所載的觀點、陳述及信息未必反映OSL Group或其任何關聯公司的官方立場或承諾。對產品、服務、促銷或計劃的任何描述僅供一般參考。參與任何所述產品、服務或促銷活動均須遵守適用的條款、條件及監管要求。本文可能包含前瞻性陳述或指示性信息，實際結果可能與之存在重大差異，OSL Group對更新此類信息不承擔任何義務。

