OSL數字資產交易及區塊鏈平台業務蓬勃發展，2024年上半年收入達1.238億港元

香港2024年8月16日 /美通社/ -- 香港唯一專注數字資產的上市公司 OSL 集團 （863.HK）今日公佈截至2024年6月30日，為期六個月的中期業績。集團中期業績顯示，公司數字資產及區塊鏈平台業務大幅增長，國際財務報告準則（IFRS）收入同比增長17.7%。這一顯著增長使持續經營業務的虧損大幅減少，充分展現了公司在推動長期營收增長和提升營運效率方面的成功策略。

OSL集團董事會主席潘志勇先生表示：「儘管市場波動劇烈，宏觀經濟存在諸多不確定因素，OSL的數字資產交易和區塊鏈平台業務仍然保持強勁表現，穩步前進。我們不僅沒有退縮，並再次展現了我們的實力和韌性。」

期內數據重點：

集團數字資產及區塊鏈平台業務的 IFRS 收入飈升至1.238億港元，同比增加1,860萬港元，較去年同期1.052億港元增長17.7%。

經營表現顯著改善，持續經營業務虧損減少90.2%。

OSL：2024年上半年推動數字資產增長

獲委託為華夏（香港）和嘉實國際首次推出的 現貨比特幣 / 以太幣 ETF 的虛擬資產交易平台和託管人。

的虛擬資產交易平台和託管人。 納入 MSCI 香港指數 ，反映OSL的顯著增長及其在全球金融市場中的關鍵角色。

，反映OSL的顯著增長及其在全球金融市場中的關鍵角色。 榮獲兩項殊榮 —— 2024年HFM亞洲服務獎「最佳數位資產服務提供商」和新城財經台「最佳投資及財富管理 - 虛擬資產交易平台」獎，肯定其在數位資產領域的卓越表現。

—— 2024年HFM亞洲服務獎「最佳數位資產服務提供商」和新城財經台「最佳投資及財富管理 - 虛擬資產交易平台」獎，肯定其在數位資產領域的卓越表現。 首家獲香港證監會頒發打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例（AMLO）牌照，展現其對監管合規的承諾，並提升數字資產市場的安全性和可信度。

OSL集團行政總裁崔崧先生補充：「展望未來，我們將繼續以客戶為中心，專注擴大產品線，優化用戶體驗，並在區塊鏈領域探索新的商機。我們深信以人為本、注重創新的長期策略，將持續為我們的股東創造價值，推動公司穩健成長。我們不僅關注數字，更重視每一位用戶的需求和感受。」

關於OSL，請瀏覽：group.osl.com。

SOURCE OSL