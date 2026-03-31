OSL集團公布2025年全年業績：增長強勢收入再創新高，完成戰略升級構建穩定幣生態

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OSL

31 3月, 2026, 22:31 CST

  • 2025年總收入再創歷史新高，核心營業收入同比錄得三位數大幅增長
  • 成功完成戰略升級，成爲全球穩定幣支付與交易平台，積極構建穩定幣生態
  • 穩定幣交易量佔平台總交易量60%，圍繞穩定幣支付推出多項產品與服務

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 全球穩定幣支付與交易平台OSL集團（HKEX: 863）今日公布截至2025年12月31日止全年度業績。過去一年，OSL集團業務增長強勁，總收入再創歷史新高，國際化布局成效顯著，並且完成了從數字資產交易所全球穩定幣支付與交易平台的戰略升級。

財務摘要：

  • 核心營業收入：5.34億港元，同比增長150.1%
  • 總收入：4.89億港元，創歷史新高，同比增長30.4%
  • 穩定幣交易量佔總交易量：60%
  • 平台總交易量：2,012.2億港元，同比增長200.7%
  • 收入分布：33% - 香港，67% - 海外

OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示：

「一路走來，OSL集團早已不再是單純的數字資產交易所，而是已經發展成爲全球穩定幣支付與交易平台。當前，全球金融體系正經歷從傳統法幣基建向穩定幣基建延伸的代際轉型。2025年強勁的業務增長，有力證明了我們對這一歷史性機遇的精準把握。

OSL集團的使命是讓資金像信息一樣自由流動。我們正在構建下一代金融市場基礎設施，連接穩定幣、法幣和其他數字資產，實現價值的無縫交換。未來，OSL集團將繼續在合規爲本、審慎爲先的原則下，全速推進基於穩定幣支付與交易的戰略藍圖，主動擁抱並深度參與這場跨時代的金融變革。」

戰略升級，深耕合規
2025年，OSL集團迎來了自推出數字資產業務以來，合規展業五週年的里程碑。從最初的香港首家上市並持有香港證監會牌照的數字資產交易所，到後來的合規跨國數字資產平台，再到如今的全球穩定幣支付與交易平台，OSL集團的戰略升級與演進，背後伴隨着的是行業的快速發展、市場的旺盛需求，以及公司對未來全球金融體系前景的前瞻構想。通過自主申請與戰略收購，公司目前已在全球逾11個地區取得超過50張牌照及註冊許可。展望未來，穩定幣將在OSL集團全球支付與交易生態及合規網絡的構建中，扮演愈發重要的角色。

國際布局，增長多元
2025年，OSL集團踐行「支付+交易」的雙輪驅動模式，儘管數字資產市場波動，公司業務表現依然穩健，總收入再次創下公司歷史新高，核心收入也同比實現三位數的大幅提升。2025年推出的支付業務，對OSL集團全年業績增長貢獻顯著，成爲新的增長引擎，並助力公司大幅拓展海外收入，報告期內已佔公司總收入的三分之二。因戰略擴張，公司在技術、人力、服務等多方面加大投入，儘管2025年因此錄得淨虧損，公司未來將繼續優化運營效率，並積極利用人工智能技術，進一步提升業務表現。

聚焦支付，探索AI
2025年，OSL集團全面發力穩定幣支付與交易業務，先後推出了包括一站式穩定幣企業支付解決方案OSL BizPay等多項穩定幣支付和出入金產品與服務，收購了全球領先的Web3支付服務商Banxa，並且推出了受美國聯邦監管、OSL集團作爲品牌與運營方的企業級美元合規穩定幣USDGO。有關Banxa的收購已於2026年1月完成，公司亦已在2026年2月正式上線USDGO，並推出了全球合規穩定幣交易樞紐OSL StableHub。未來，OSL集團還將進一步豐富穩定幣產品與服務，並積極利用人工智能技術，探索智能體支付對於提升穩定幣支付規模的巨大潛能。

關於OSL集團
OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付與交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的下一代數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。如欲取得更多資訊，請聯繫OSL媒體關係團隊：[email protected]

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