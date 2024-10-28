OSL與華夏基金攜手在Ensemble項目中 推出為香港零售投資者而設的代幣化基金項目試行

該代幣化基金在獲得監管機構批准後，將成為香港首個面向零售投資者的代幣化基金產品

香港2024年10月28日 /美通社/ -- OSL集團（863.HK）旗下的持牌數字資產交易平台OSL今天宣布，與香港領先的資產管理公司華夏基金香港有限公司（「華夏基金（香港）」）攜手，在Ensemble項目內推出一個新項目，旨在為香港投資者引入代幣化貨幣市場基金產品。

該代幣化基金在獲得監管批准後，將成為香港首個面向零售投資者的代幣化基金產品。這一創新項目的推出，標誌著代幣化金融產品正被更廣泛地應用，並提升了虛擬資產的普及性，尤其是在普羅大眾的層面上。

OSL執行董事及法規事務主管刁家駿表示：「我們與華夏基金在這重要項目上的合作，彰顯了OSL對推動虛擬資產創新及應用的堅定承諾。我們相信零售客戶的參與對於虛擬資產市場的發展至關重要，並期望OSL將能成為促進香港及其他地區代幣化市場發展的重要驅動力。」

華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富管理主管朱皓康亦表示：「我們很高興能夠在探索代幣化基金產品的道路上領航。作為Ensemble沙盒的其中一個主要參與者，我們致力善用我們在虛擬資產管理方面的深厚專業知識和創新能力，來推動香港代幣化市場的成長。此舉不僅為我們與合作夥伴帶來了新機遇，更是讓更廣泛的人群接觸到數字投資解決方案的重要里程碑。」

OSL在現實世界資產（RWA）代幣化及虛擬資產領域上擁有豐富經驗及佳績。是次透過與華夏基金的合作為項目注入獨有優勢，使我們能夠率先為零售投資者實現代幣化基金的發行，並為創新金融產品的普及訂立了新標準，進一步推動金融行業的創新。

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖加密資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com

關於華夏基金（香港）

華夏基金(香港)是香港市場領先的資產管理公司，作為華夏基金的海外子公司，我們於2008年在香港成立，是首批出海的中資資產管理公司。 我們的母公司華夏基金是中國規模最大的基金公司之一，截至 2024年 6月30日，總資產管理規模超過2.23萬億人民幣。

華夏基金(香港)紮根香港，放眼全球，經過16年的發展，建立起實力雄厚的本土化投研團隊，為客戶提供涵蓋長倉股票及債券基金、對沖基金、交易所買賣基金(ETF)、杠杆／反向產品、加密資產、專戶、投顧、模型投資組合的多元化產品線，並致力於金融領域創新，積極拓展 Web3.0 ，探索區塊鏈和去中心化金融技術的投資機遇，務求為香港、大中華區、亞太區、以至歐洲、美國等地的個人及機構投資者提供全球化、多元化的產品及服務。

SOURCE OSL