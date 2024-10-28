OSL參與金管局Ensemble項目 與富蘭克林鄧普頓攜手進行概念驗證

香港2024年10月28日 /美通社/ -- OSL集團（863.HK）旗下的持牌數字資產交易平台OSL今天宣布參與香港金融管理局（金管局）的Ensemble沙盒，將就分銷環球投資管理公司富蘭克林鄧普頓的代幣化基金產品進行概念驗證。該沙盒是一個圍繞代幣化資產交易並利用實驗型代幣化貨幣促進銀行同業結算的項目。

Ensemble項目旨在開拓創新的金融市場基建，透過批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）暢順地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。作為該沙盒的參與者，OSL將對分銷富蘭克林鄧普頓的鏈上理財產品（包括貨幣市場基金代幣）進行概念驗證。此舉有望透過為投資者提供更具透明度、更高效率和普及化的產品，為資產管理帶來徹底變革。

OSL執行董事及法規事務主管刁家駿表示：「OSL十分榮幸成為Ensemble項目的一份子，為香港未來成為領先的數字金融中心貢獻創新動力。透過與環球資產管理翹楚富蘭克林鄧普頓共同努力，我們在受監管數字資產生態圈中的深厚根基和專業知識得以充分發揮，幫助促進個人財富管理邁向鏈上化。」

富蘭克林鄧普頓數字資產部門主管Roger Bayston評論道：「我們很高興能與OSL和香港金管局合作，通過Project Ensemble釋放資產代幣化的潛力，並探討在香港分銷代幣化產品的可能性。這個重要項目體現出我們對支持金融科技創新以及促進香港數字生態圈的堅定承諾。」

OSL和富蘭克林鄧普頓在Ensemble項目上的參與，標誌著推動香港代幣化市場發展的重要一步，更是滿足現代投資者需求的表現，同時為該地區的數字金融未來奠定了基礎。

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖加密資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽：group.osl.com

關於富蘭克林鄧普頓

Franklin Resources, Inc. 是一家環球投資管理機構，在超過150個國家設有以富蘭克林鄧普頓名義營運的子公司，並為客戶提供服務。 富蘭克林鄧普頓通過提供投資管理專業知識、財富管理和科技解決方案為客戶爭取更卓越的投資回報。透過旗下的專家投資經理，富蘭克林鄧普頓提供環球投資經理專業能力，具備包括固定收益、股票、另類投資和多元資產解決方案的全方位投資管理。公司的總部位於美國加州，擁有大約一千五百多名投資專才，並在全球各主要金融市場均設有辦事處，累積超過75年的投資經驗，截至2024年9月30日管理資產超過1.6萬億美元。

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SOURCE OSL