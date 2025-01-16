OSL連續第二年獲得SOC 2 Type 2認證 並將發布周期改為每年一次

將SOC 2 Type 2報告的發佈周期改為每年一次，以更全面地綜合檢視數據安全控制及營運有效性。

報告稽查了OSL的託管、自動交易服務（ATS）和軟體即服務（SaaS）的營運概況。

香港2025年1月16日 /美通社/ -- OSL集團（863.HK）旗下的持牌數字資產交易平台 OSL 今天宣布連續第二年成功完成其SOC 2 Type 2報告，涵蓋公司的託管、自動交易服務（ATS）和軟體即服務（SaaS）等業務領域。

根據業界的最佳實踐慣例，OSL將SOC 2 Type 2報告的觀察周期延長至12個月，以更全面、具策略性地評估數據安全的管理控制及有效性，突顯出OSL對透明度、合規性和數據安全保護等方面的堅定承諾。

OSL的SOC 2 Type 2認證由著名的四大會計師事務所進行審核，證明其託管、ATS及SaaS解決方案方面均擁有高標準的安全性、可用性和保密性。此認證對於需要第三方驗證去完成盡職審查和合規要求的客戶來說，是一項重要的保證。

OSL首席執行官崔崧表示：「保護及維繫數據安全對數字資產行業來說至關重要。我們在推動卓越營運和監管合規方面一直不遺餘力，投入了大量資源，而維持SOC 2 Type 2認證便是這其中的一個關鍵部份。我們的最終目標是持續領導和提高數字資產行業的安全性和合規標準。」

SOC 2是「系統和組織控制 2」的簡稱。它為機構訂定一系列必須遵循的資訊安全管理及保障規則和標準框架，是一份具權威性的驗證報告，對於銀行和審計公司等機構客戶尤為重要。

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖數字資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： osl.com 。

SOURCE OSL