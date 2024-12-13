OSL業內領先的場外交易服務增加TON代幣

香港2024年12月13日 /美通社/ -- OSL集團（863.HK）旗下的持牌數字資產交易平台 OSL 今天宣布將The Open Network的原生代幣Toncoin (TON ) 為專業投資者納入其場外交易（OTC）服務。這是OSL業務擴展策略的其中一項重要舉措，旨在增強其產品系列並滿足客戶對高質量項目的需求。

The Open Network是一個去中心化的平台，與Telegram訊息應用程式無縫連結，實現廣泛的跨鏈互通性之外，亦同時重點關注效率、可擴展性和安全性。自推出以來，全球的Web3社群及投資者對TON都保持高度關注與青睞，充份顯示這個持續發展的生態圈擁有無限潛力。

OSL首席商務官Guoliang Hao表示：「作為一個受監管的數字資產平台，OSL在香港擁有最大的場外交易平台，我們採用嚴格的上弊政策和篩選流程，確保只有優質代幣才可在我們的平台上市。OSL亦致力聆聽客戶的需求，為他們提供安全及便捷的途徑去利用優質代幣把握市場機遇和增值潛力。」

即日起，合資格客戶可以通過OSL的場外交易服務，以新交易對TON/USD、TON/USDT和TON/HKD進行TON兌美元、USDT（泰達幣）和港元交易。此外，客戶更可享用到一系列與數字資產相關的服務，包括安全託管及法幣出入金服務。

關於OSL

OSL是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）旗下，全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖數字資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL 簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： osl.com 。

SOURCE OSL