Osome將AI驅動的企業管理平台帶入阿聯酋

Osome首席運營官兼Osome迪拜董事總經理Helena Flores表示，公司希望通過其AI驅動的企業管理平台，幫助創業者從繁瑣的財務行政事務中解放出來，專注實現自身願景。該平台由專業會計和稅務顧問團隊支持，同時Osome還將與阿聯酋各領域的合作伙伴攜手，共同挖掘新機遇。

Osome的客戶之一Aesty Labs由Nadia Zueva（首席執行官）與Andrei Rychkov（首席技術官）共同創立。Nadia表示：「與Osome合作徹底改變了Aesty。借助他們的AI平台，我們每月節省了超過30小時的行政工作時間，讓我們能更專注於了解客戶風格、幫助他們更智能地購物。通過對財務狀況的清晰掌握，我們得以推動業務增長，並改進投資者報告。」

Osome的服務包括：無限制的簿記與會計支持，增值稅(VAT)與公司稅務服務

以及合規監測，確保企業按時完成財務報表與法定申報義務。

Osome正積極融入阿聯酋生態。該公司將於2025年10月12日至15日參加在迪拜舉辦的Expand North Star @ GITEX 2025展會，屆時將與潛在合作伙伴建立聯系、展示其平台，同時推動迪拜創業者與合作伙伴間的社區建設活動。

在其他市場中，Osome已與數字解決方案提供商、風險投資機構和加速器建立合作。這些合作幫助創業者降低成本、提升效率並加速成長。通過在迪拜推行這一模式，Osome旨在成為生態系統的賦能者，不斷尋找合作伙伴，為阿聯酋的創業者創造更多價值。

Helena表示：「Osome拓展進入阿聯酋市場，讓我們得以更貼近全球創新快速發展的生態體系。阿聯酋在吸引人才、提升財務透明度及推進政府數字化方面的努力，與我們的願景高度契合。隨著越來越多的創業者遷入這一地區，我們的目標是通過高效、科技驅動的解決方案，賦能他們以更透明、更高效的方式管理企業與財務。」

關於 Osome

Osome提供AI賦能的企業管理解決方案，將直觀的數字化工具與本地專家指導相結合，幫助創業者減輕行政負擔，專注於業務增長。自2017年以來，公司已在香港、倫敦和新加坡為超過30000家企業提供公司注冊、會計、稅務、薪資及公司秘書等服務。迄今為止，Osome已處理超過500萬份財務文件，並生成超過100000個月度財務報告。欲了解更多信息，請訪問www.osome.com。

SOURCE Osome Ltd