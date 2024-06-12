Osome在B輪融資中籌集了1700萬美元

憑借新的資金和更清晰的2024年可持續增長和盈利之路，Osome將加倍履行其使命，提供創新解決方案，解決現代企業面臨的核心財務挑戰。Osome將不斷投放資源於強化產品方面，進一步強調加快自動化和人工智能元素的發展，以更高效地服務不斷擴大的客戶群。另外，這也可以幫助提升Osome在市場營銷和客戶服務方面的效益，以加速其進入市場的努力及成效。

Osome首席執行官兼聯合創始人Victor Lysenko認為，當前職位空缺減少和裁員人數創紀錄的經濟形勢是創業的催化劑。他說：「Osome的成立是為了支持企業家的需求，幫助他們看到自己的想法付諸實踐。亞洲正在經歷融資寒冬，公司進行大規模裁員，就業環境更具挑戰性。這意味著我們看到越來越多的人轉向創業。Osome堅信，當前的經濟低迷促使更多創始人和企業家實現經營自己企業的夢想，這就是我們來這裡的目的。」

Osome首席運營官兼聯合創始人Konstantin Lange表示：「2023年是充滿挑戰的一年，並非沒有成長的痛苦。我們看到客戶收入增長越來越快，這迫使我們重新調整自己，為我們的客戶合作夥伴提供更佳的體驗。考慮到所有因素，我們很高興在這一年裡變得更大、更強、更好，並重新推動盈利和可持續發展。如果沒有客戶、團隊成員和投資者的信任和支持，我們不可能做到這一點，他們將Osome視為值得信賴的合作夥伴，幫助他們發展業務。」

該公司首席技術官兼創始人Anton Roslov表示：「人工智能將加強客戶體驗，並加速Osome服務的自動化和集成，這符合Osome成為企業家領先的金融操作系統的願景。Osome的下一個增長階段將專注於盈利能力和卓越運營，同時繼續為客戶提供高質量的服務和創新。」

Joerg Ruetschi是變革和增長專家，他加入該公司擔任總裁兼首席轉型官，領導盈利議程和發展路線，他說：「隨著Osome不斷發展和影響力不斷擴大，公司始終堅持創始原則：讓全球企業家的業務運營變得輕鬆。憑借堅實的基礎和對未來的清晰願景，Osome將重新定義全球中小企業的金融技術服務標準。」

媒體資料包可在此處獲得：https://drive.google.com/drive/folders/1c042AU6QKmclmfOZPvxLMkwwqjKKiZPl?usp=sharing

關於Osome

Osome是一家開創性的金融科技公司，徹底改變了中小型企業處理公司註冊、會計和合規的方式。我們與企業家合作，幫助他們建立和擴大業務規模。Osome為新加坡、香港和英國的中小型企業提供會計、註冊、合規、公司秘書和許多增值服務。

Osome提供全面的服務，將軟件與會計師、稅務專家和公司秘書的專業知識相結合。

Osome由Victor Lysenko、Konstantin Lange和Anton Roslov於2017年在新加坡創立，已迅速確立了自己在金融科技行業的地位。該公司擁有400多名員工，在新加坡、香港、吉隆坡、倫敦、阿姆斯特丹和菲律賓設有辦事處，為全球中小企業社區提供支持，提供創新解決方案，解決現代企業面臨的核心財務挑戰。瞭解更多信息，請訪問www.osome.com

SOURCE Osome