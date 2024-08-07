《Out of the Nest》即將上映，開啟感人的冒險之旅
07 8月, 2024, 19:09 CST
一個關於自我發現和英雄主義的感人故事，已入選安納西國際動畫電影節「安納西獻禮」單元
曼谷2024年8月6日 /美通社/ -- 與《Out of the Nest》一起，共赴一場非凡之旅。T&B 環球媒體的這部最新動畫長片在法國安納西舉辦的2024年安納西國際動畫電影節 (2024 Annecy International Animation Film Festival) 的「安納西獻禮」單元中脫穎而出，成為十二部精選佳作之一。
《Out of the Nest》是一部奇幻影片，鼓勵各個年齡層觀眾成為自己心中的英雄。這部泰中合拍片由才華橫溢的泰國設計師精心打造角色，並匯聚了泰國、美國和中國知名藝術家的創意。配樂方面，匈牙利交響樂團演奏的悠揚動聽的管弦樂，為這段溫馨感人的旅程增添了沉浸式體驗。
不得不喜歡《Out of the Nest》的理由：
- 傳遞幸福的普世故事：這是一個關於自我發現和內心英雄成長的感人故事，非常適合全家一起觀看。影片傳遞出的勇敢向前、自我發現和堅韌不拔的精神，能引起所有觀眾的共鳴。
- 令人驚歎的視效與音樂：影片由Arturo Hernandez（《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《宙斯之子：赫拉克勒斯》(Hercules)）執導，陳漢永（Jwanwat Ahriyavraromp）（《Shelldon》、《Vanguard》、《狂怒沙暴》(Hidden Strike)）和Andrew Gordon（《怪獸電力公司》(Monsters, Inc.)、《料理鼠王》(Ratatouille)、《海底總動員》(Finding Nemo)）擔任執行製片。原創配樂則由Fabrizio Mancinelli（《Mushka》、《幸福綠皮书》(Green Book)）創作。
- 國際認可：影片入選安納西國際動畫電影節「安納西獻禮」單元，彰顯了其卓越的品質和全球吸引力。
T&B 環球媒體創始人兼首席執行官陳漢永（Jwanwat Ahriyavraromp）表示：「能夠獲此殊榮，我們深感榮耀。影片展現了合作的力量，頌揚了追夢之旅中的自我發現與幸福真諦。我們熱切期盼觀眾能體驗這個美麗的故事，並從中汲取靈感，喚醒內心的英雄力量。」
關於T&B 環球媒體
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SOURCE T&B Media Global
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