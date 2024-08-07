《Out of the Nest》即將上映，開啟感人的冒險之旅

一個關於自我發現和英雄主義的感人故事，已入選安納西國際動畫電影節「安納西獻禮」單元

曼谷2024年8月6日 /美通社/ -- 與《Out of the Nest》一起，共赴一場非凡之旅。T&B 環球媒體的這部最新動畫長片在法國安納西舉辦的2024年安納西國際動畫電影節 (2024 Annecy International Animation Film Festival) 的「安納西獻禮」單元中脫穎而出，成為十二部精選佳作之一。

《Out of the Nest》是一部奇幻影片，鼓勵各個年齡層觀眾成為自己心中的英雄。這部泰中合拍片由才華橫溢的泰國設計師精心打造角色，並匯聚了泰國、美國和中國知名藝術家的創意。配樂方面，匈牙利交響樂團演奏的悠揚動聽的管弦樂，為這段溫馨感人的旅程增添了沉浸式體驗。