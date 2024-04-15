Outback Steakhouse 香港第19間分店進駐中環
Outback Steakhouse
15 4月, 2024, 11:28 CST
香港2024年4月15日 /美通社/ -- 享譽全球、以澳洲特色為主題的連鎖餐廳Outback Steakhouse（"Outback"）香港第19間分店將於2024年4月15日隆重開幕！
新店位於中環娛樂行一樓，佔地3,800平方呎，可容納超過110位顧客。餐廳採用時尚簡約設計，一改以往工業風的色調，利用輕木紋令裝修更富現代感，部分牆壁更以人造植物點綴，感覺猶如城市綠洲。店內配以環保LED照明系統，並提升室內空間感，令氣氛充滿活力，務求令中環一帶的食客，有更佳的用餐體驗 。
為慶祝新店開幕，全單惠顧滿HK$200，顧客將獲贈黑糖麵包券一張；惠顧滿HK$400將獲贈黑糖麵包券兩張，如此類推。
2024年正是Outback Steakhouse慶祝在香港成立25週年，新店務求令中環一帶的食客，以合理價格享用新鮮上乘的食材、以澳洲特色為主題的美食。
下載高清相片：https://marketing.outback.com.hk/HK28venueimages
SOURCE Outback Steakhouse
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