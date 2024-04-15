Outback Steakhouse 香港第19間分店進駐中環

香港2024年4月15日 /美通社/ -- 享譽全球、以澳洲特色為主題的連鎖餐廳Outback Steakhouse（"Outback"）香港第19間分店將於2024年4月15日隆重開幕！

新店位於中環娛樂行一樓，佔地3,800平方呎，可容納超過110位顧客。餐廳採用時尚簡約設計，一改以往工業風的色調，利用輕木紋令裝修更富現代感，部分牆壁更以人造植物點綴，感覺猶如城市綠洲。店內配以環保LED照明系統，並提升室內空間感，令氣氛充滿活力，務求令中環一帶的食客，有更佳的用餐體驗 。