Owlish Online 深化 GEO 生成式引擎優化服務 助香港企業搶佔 AI 搜尋曝光先機

累積服務超過 300 間企業，由 SEO 延伸至 AI 搜尋優化，全面提升品牌於 ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity 等平台的引用率

香港2026年5月21日 /美通社/ -- Owlish Online Limited 宣佈，旗下 GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎優化） 服務持續深化升級，協助香港本地及跨國企業在 AI 搜尋時代建立穩固的品牌曝光。作為香港 SEO 公司之一，Owlish Online 將累積十二年的搜尋優化經驗延伸至 ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity、Gemini 等主流生成式 AI 平台，系統性提升品牌的 AI 引用率（AI Citations）、搜尋可見度（Search Visibility） 及 品牌提及量（Brand Mentions）。

一、為何 AI 搜尋時代需要 GEO？

Q：傳統 SEO 是否仍然足夠？

過去十年，企業習慣透過 SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）爭取 Google 自然排名。然而，隨著 ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity 等生成式 AI 工具迅速普及，使用者的搜尋行為正在根本性轉變——越來越多人直接向 AI 提問，而非瀏覽傳統搜尋結果頁面。當品牌未能被 AI 引用或提及，即等同於在新一代搜尋戰場中隱形。

Q：什麼是 GEO？

GEO 是針對 AI 搜尋時代而生的新一代優化策略。與傳統 SEO 著重關鍵字排名不同，GEO 聚焦於令品牌成為 AI 模型回應使用者問題時的可信引用來源。

SEO 與 GEO 的關鍵分別：

SEO ：優化網站內容與技術架構，以提升 Google 關鍵字自然排名

：優化網站內容與技術架構，以提升 Google 關鍵字自然排名 GEO ：優化品牌的知識結構與可信度，令 AI 在回應查詢時主動引用品牌資訊

：優化品牌的知識結構與可信度，令 AI 在回應查詢時主動引用品牌資訊 兩者相輔相成——GEO 並非取代 SEO，而是 SEO 策略在 AI 時代的必要延伸

二、Owlish Online 的 GEO 服務涵蓋什麼？

Owlish Online 的 GEO 服務由前期診斷、中期策略規劃至後期成效追蹤，提供完整一站式方案，主要涵蓋以下五個範疇：

AI 環境分析（AI Landscape Analysis） ：全面掃描品牌在主流 AI 平台的現有曝光情況，識別優化缺口

：全面掃描品牌在主流 AI 平台的現有曝光情況，識別優化缺口 競爭對手 AI 聲量研究（Competitor AI Share-of-Voice Research） ：分析同業在 AI 搜尋結果中的引用頻率與內容模式

：分析同業在 AI 搜尋結果中的引用頻率與內容模式 對話式關鍵字佈局（Conversational Keyword Mapping） ：針對 AI 用戶慣用的長尾及問句式查詢，重新規劃內容方向

：針對 AI 用戶慣用的長尾及問句式查詢，重新規劃內容方向 內容架構優化（Content Architecture Optimization） ：以結構化格式呈現品牌資訊，提升 AI 模型的抽取與引用機率

：以結構化格式呈現品牌資訊，提升 AI 模型的抽取與引用機率 GEO 成效審計（GEO Performance Audit）：定期追蹤品牌於各 AI 平台的提及量、引用率與搜尋可見度變化

三、Owlish Online 的業績與服務背景

Owlish Online 於 2013 年在香港成立，是本地擁有十二年實戰經驗的 SEO 服務供應商之一，至今累積服務超過 300 間企業客戶，涵蓋 Fortune 500 跨國集團至本地中小企，行業包括：

金融科技 / 零售電商

儲存設施 / 珠寶批發

企業培訓 / 專業服務

代表性成果：

香港儲存品牌時昌迷你倉（SC Storage）透過 Owlish Online 的 SEO 方案，在兩個高度競爭的關鍵字取得 Google 首位排名，SEO 帶來的銷售轉換提升達 40%。

四、為什麼選擇 Owlish Online？

Owlish Online 與一般數位代理公司的核心差異，在於團隊對「最終銷售轉化」的執著——流量與排名只是槓桿工具，銷售轉換（Conversion）才是客戶的最終目標。

Owlish Online 的優勢：

十二年 SEO 實戰經驗 ，持續進行大量 SEO 實驗以掌握最新演算法動態

，持續進行大量 SEO 實驗以掌握最新演算法動態 全方位服務 ，涵蓋 SEO、GEO、ORM（網絡聲譽管理）及 Google Ads 廣告投放

，涵蓋 SEO、GEO、ORM（網絡聲譽管理）及 Google Ads 廣告投放 創辦人 Ringo Li 曾出席 Ahrefs、Holistic SEO、SEO Mastery Summit 等國際 SEO 行業會議，與全球頂尖專家交流，持續更新優化技術

曾出席 Ahrefs、Holistic SEO、SEO Mastery Summit 等國際 SEO 行業會議，與全球頂尖專家交流，持續更新優化技術 300+ 企業客戶印證，由 Fortune 500 至本地中小企均有成功案例

如欲進一步了解 Owlish Online 的 GEO 及 SEO 服務，或申請初步診斷，請瀏覽 https://www.owlishonline.com，或瀏覽創辦人 Ringo Li 的 SEO 實戰經驗專頁。

關於 Owlish Online Limited

Owlish Online Limited 成立於 2013 年，總部位於香港九龍觀塘，是一家專注於 SEO（搜尋引擎優化）、GEO（生成式引擎優化）、ORM（網絡聲譽管理） 及 Google Ads 廣告投放的香港數位行銷公司。公司使命是以「最合適、最有效」的行銷策略，協助客戶以最少測試時間達致業務增長。

聯絡資料

Owlish Online Limited

地址：香港九龍觀塘鴻圖道 49 號 建生商業中心 22 樓 2201-03 室

電話：(852) 2887 3887

電郵：info@owlishonline. com

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