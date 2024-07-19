PairX Bio榮獲备受追捧的安進Golden Ticket獎

安進公司生物製劑治療發現業務副總裁Alan Russell博士表示：「過去三年來，安進的Golden Ticket計劃在新加坡的影響力越來越大，我們對此感到非常高興。與安進在全球贊助的其他Golden Ticket活動一樣，該計劃在促進創新和支持PairX Bio等有前途的公司方面發揮了關鍵作用。他們在腫瘤學領域的研究取得了突破性進展，有可能在未來推動患者護理領域取得重大進步。我們有幸能為新加坡生物科技行業的發展做出貢獻，並且已將我們的承諾期限將延長至2027年，繼續致力於培養新一代生物科技領袖。」

PairX Bio聯合創始人、首席執行官兼總裁David M. Epstein稱：「我們非常榮幸獲得安進公司享有盛譽的Golden Ticket獎。此榮譽肯定了我們團隊在開發新一代腫瘤選擇性生物製劑方面的開創性工作。我們非常感謝安進的支持，並有幸成為新加坡充滿活力的生命科學生態系統的一部分，在這個生態系統中，合作與創新正在推動醫療保健領域取得重大進步。我們期待藉此機會，進一步實現我們改變癌症治療和改善患者治療效果的使命。」

以往的獲獎者包括臨床前生物科技公司Albatroz Therapeutics（開發用於治療實體瘤的治療性抗體），以及免疫腫瘤學公司VerImmune（專注於將過去感染或兒童時期疫苗接種所形成的原有免疫記憶重新定向，以治療癌症）。這兩家公司均通過獲取指導和行業資源加快了研發工作。Albatroz於2023年初在種子輪融資中籌得300萬美元i，VerImmune繼2022年在首輪融資中籌得250萬美元之後，又於2023年融資310萬美元ii，並取得了一些里程碑式的成果，如成功舉行了FDA pre-IND會議iii。

NSG BioLabs首席执行官兼创始人Daphne Teo表示：「NSG Biolabs為生物科技初創企業提供頂級BSL-2實驗室空間，為科學家開展研究和實現想法提供有利的環境。我們通過促進領先製藥公司與先鋒初創企業之間的合作，推動醫療保健行業的發展。我們非常高興與安進團隊密切合作，期待未來與其他行業領導者建立合作。我們將共同致力於推動新加坡生物科技行業的發展，营造一个能夠讓創意和變革性創新蓬勃發展的環境。」

NSG Biolabs與凱德集團合作，在新加坡科學園Geneo建立第四座設施，打造東南亞最大的聯合辦公實驗室

繼第三屆年度安進Golden Ticket獎評選活動圓滿結束後，NSG BioLabs將與凱德集團聯手在新加坡科學園Geneo生命科學和創新集群推出一個新的創新中心。此次合作將凱德的房地產專業知識與NSG BioLabs在生物科技生態系統中的深厚經驗和網絡相結合，打造東南亞最大的聯合辦公實驗室空間，面積約為35,000平方英尺。

這個先進的創新中心將設有共享濕實驗室、靈活的工作空間，以及設備齊全的會議場地，以滿足生命科學和深度技術公司的研發和合作需求。該中心旨在幫助各種規模的企業促進合作創新，從而實現突破性發現和規模化創業。擴建後，NSG Biolabs的總面積將超過70,000平方英尺，成為東南亞最大的聯合辦公生物技術實驗室。

新加坡凱德地產公司投資與開發董事總經理Chew Peet Mun先生表示：「對新加坡科學園的Geneo來說，凱德與NSG BioLabs的合作標誌著令人振奮的新發展，我們將引入生物技術聯合辦公實驗室空間，以支持新加坡生命科學和深度技術公司的成長與發展。從開發先鋒產品到促進行業參與，Geneo將成為新加坡蓬勃發展的生命科學和深度技術領域創新與合作的主要推動力。」

隨著醫療負擔的持續增加和流行病的不斷演變，加強生態系統內部的合作對於探索對社會有重大影響的解決方案變得尤為重要。NSG Biolabs非常高興能夠繼續與安進和凱德等行業領導者合作，共同促進不斷發展的生物科技生態系統。

即將推出的聯合辦公實驗室創新中心是Geneo的主要特色，Geneo由三處物業、五座先進的建築組成，2025年全部竣工後總建築面積約為194萬平方英尺，其中包括工作、生活、娛樂等區域。Geneo由凱德地產公司和凱德騰飛房地產信託（CapitaLand Ascendas REIT）聯合開發。

關於安進

安進公司利用最好的生物學和技術對抗全球最棘手的疾病，讓人們的生活變得更輕鬆、更充實並延長人們的壽命。我們幫助建立了生物科技產業，並始終站在創新的最前沿，通過利用技術和人類基因數據，超越現有的認知水平。我們在研發方面的投資已經形成了一個強大的產品線，在我們現有的治療癌症、心臟病、骨質疏鬆、炎症性疾病和罕見病的藥物組合的基礎上更上一層樓。

安進是道瓊斯工業平均指數®的30家公司之一，也是納斯達克100指數®的一部分。2024年，安進被Fast Company評為「全球最具創新力公司」，並被《福布斯》評為美國最佳大型雇主之一。

欲了解更多信息，请訪問Amgen.com，也可以通過在X、LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTube和Threads上關注我們。

關於NSG BioLabs

NSG BioLabs專注於支持生物科技創新，為生命科學公司提供最先進的設備、高效運營場所、資本效率，以及世界級團隊的專業知識和全球網絡。有利的研發環境包括設備齊全、經認證的 BSL-2 實驗室和辦公室基礎設施，這些設施佔地70,000平方英尺，位於新加坡的生物醫學科學園區—啟奧生物醫藥園（Biopolis）和新加坡科學園內。

通過提供高質量的基礎設施、廣泛的合作夥伴網絡、社區和增值服務，NSG BioLabs可確保新興生物技術初創企業、跨國公司等各類公司在新加坡快速高效地實施其尖端研發生態系統，從而開展革命性技術和產品的創新，最終將其轉化為突破性的生物技術創業項目和對患者的影響。詳情請訪問：www.nsgbio.com

關於PairX Bio

PairX Bio通過識別新型、高流行性、腫瘤選擇性的細胞表面變異，率先開發出了新一代的腫瘤選擇性生物製劑。我們採用基於生物學的方法發現了一系列新的治療靶標，這些靶標可以與各種最佳治療方案配合使用。PairX Bio是基於杜克-新加坡國立大學醫學院的獨家授權知識產權成立的，目前正在為廣泛的患者群體，開發針對常見癌症的潛在頂尖和最佳腫瘤選擇性治療方法。PairX Bio得到了頂尖投資者的支持，其種子輪融資由Versant Ventures領投。

欲了解更多信息，请訪問 www.PairXbio.com 並通過LinkedIn找到我們。

關於凱德集團 ( www.capitaland.com )

凱德集團是亞洲最大的多元化房地產集團。凱德總部位於新加坡，業務聚焦房地產投資管理和開發建設，投資組合遍及40多個國家的260多個城市。

凱德擁有成熟的業務生態系統，具備全面的投資管理和運營能力，支持其房地產業務和平台建立橫跨房地產價值鏈的核心競爭力。基於集團的綜合實力，凱德可以制定最優戰略，推動旗下上市的房地產投資管理業務凱德投資以及私有化的開發業務凱德地產，為業務帶來競爭優勢。

凱德將可持續發展作為其業務核心。作為一家負責任的房地產公司，凱德致力於為業務所在地的環境和社會福祉作出貢獻，為利益相關者創造長期經濟價值。

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SOURCE NSG BioLabs