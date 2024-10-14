PalawanPay 透過 CleverTap 吸引超過 2,000 萬用戶

三藩市和印度孟買 2024年10月14日 /美通社/ -- Palawan Group of Companies 旗下的領先電子錢包解決方案 PalawanPay 與全球知名的全能式互動平台 CleverTap 達成合作，以增強客戶互動、提供個人化服務和實現顯著增長。

PalawanPay 被譽為菲律賓發展最迅速的電子錢包之一，其全國性的實體據點與線上服務相輔相成，提供隨時隨地可用的全套服務。透過提供創新且科技化的金融服務，該應用程式將助力公司實現成為菲律賓金融服務業領導者的宏偉目標。憑藉過往的卓越成就為基礎，PalawanPay 持續精進，致力提升金融交易頻率、擴大產品影響力，並積極鼓勵匿名用戶完成身份驗證。公司亦專注於提高轉化率和重新吸引用戶，以進一步加強和擴大其不斷增長的用戶群。

CleverTap 所提供的客製化解決方案在推動 PalawanPay 的用戶啟用方面發揮了關鍵作用，其透過整合客戶資料並降低用戶流失率，有效提升了服務的用戶黏著度。這些解決方案憑藉人化參與和針對性促銷來加速交易，透過自動提醒和即時全通道最佳化來最大限度地提高用戶保留率。此外，平台積極地與潛在流失用戶進行互動，以降低用戶流失率，並促進用戶重新啟用應用程式。

透過部署 CleverTap 的整合平台，PalawanPay 與超過 2,000 萬用戶互動，繼而實現：

應用程式上線首週，新用戶的轉換率即實現了 2.2 倍的增長 ，同時成功將菲律賓未獲得銀行服務的群體納入數碼貨幣的使用範圍。

，同時成功將菲律賓未獲得銀行服務的群體納入數碼貨幣的使用範圍。 相較於低參與度用戶，高參與度用戶對 PalawanPay 的依賴性顯著更高 ，其每月重複交易頻率更是高達後者的 7 倍。

，其每月重複交易頻率更是高達後者的 7 倍。 每位交易用戶為平台帶來了 30% 的平均邊際貢獻率，有力地推動了 PalawanPay 整體交易量的增長，充分彰顯了用戶對平台的高度認可與信賴。

PalawanPay 總裁兼行政總裁 Third Librea 表示：「PalawanPay 的使命是透過將先進技術與我們廣泛的網絡整合來促進菲律賓金融服務的轉型。我們與 CleverTap 的合作對實現我們的目標有著莫大的意義。個性化用戶體驗和提供針對性促銷活動的能力顯著提高了我們的客戶參與度和交易頻率。這項合作關係不僅提升我們的產品，還使我們在成為菲律賓領先貨幣領導者的願景上邁進一步。展望未來，我們充滿期待，並將持續致力於為全國客戶提供便利可靠的金融解決方案。」

CleverTap 東南亞地區主管 Marc-Antoine Hager 表示：「我們很高興能在 PalawanPay 提速發展，努力轉型成為菲律賓金融服務平台。CleverTap 的重心是讓以數碼為先的企業能夠透過個性化的互動和數據驅動策略來創造有意義的客戶體驗。透過整合我們的平台，PalawanPay 能夠與用戶建立更深入的聯繫，並解決關於用戶保留和轉換的關鍵挑戰。我們很高興能夠支持 PalawanPay 的持續創新和服務拓展。我們期待與他們合作，共同實現宏大的里程碑。」

PalawanPay 在 2024 年亞洲銀行金融金融科技和零售銀行大獎上獲得多項殊榮。公司繼續兌現對金融創新和包容性的承諾，為消費者和行業提供所需的解決方案。

關於 Palawan Group of Companies：

Palawan Group of Companies 旗下擁有多個產品和服務，包括 Palawan Pawnshop、Palawan Express Pera Padala、Palawan ProtekTODO、Palawan Credit 和 PalawanPay。近四十年來，PGC 一直是菲律賓備受信賴的品牌，亦是該國發展最快的金融機構之一。憑藉匯款和當貨服務方面的優勢，公司成為行業的市場領導者，在全國擁有超過 70,000 家分行、Pera Padala 分支機構和 PalawanPay Money Shops。

Palawan Group of Companies 提供當舖服務、國內外匯款、微型保險、帳單支付、電子手機儲值、電子錢包現金存入、外幣兌換、ATM 提款和現金發放。

Palawan Group of Companies 推出了 PalawanPay，這是一款電子錢包應用程式，允許用戶隨時隨地收付款。PalawanPay 是公司最新的數碼解決方案，提供更快，更安全，更方便的交易。除了匯款之外，該應用程式還提供其他金融服務，包括帳單支付、電子手機儲值和掃描支付 QRPH 碼。該應用程式還整合了當舖續借、珠寶購買、ProtekTODO 個人保險和國際匯款索償等功能。

Palawan Pawnshop、Palawan Express Pera Padala 及 PalawanPay 均受 Bangko Sentral ng Pilipinas 監管。有關更多資訊，請瀏覽 Palawan Pawnshop 和 PalawanPay 網站。

關於 CleverTap

CleverTap 是領先的多合一客戶參與平台，可幫助品牌解鎖無限的客戶終生價值。CleverTap 受到 2000 多個品牌的信任，例如 Domino's、Levis、Jio、Papa John's、Zomato、Kotak Bank、Air Asia、Carousell、TD Bank 及 Tesco，幫助他們為所有客戶打造個性化體驗。平台由 TesseractDB™ 提供支援。TesseractDB™ 是全球首個用於客戶互動的專用數據庫，具有速度快、成本效益高的特點。

公司由 Accel、Peak XV Partners、Tiger Global、CDPQ 及 360 One 等頂級投資者的支持，總部位於三藩市，在西雅圖、倫敦、聖保羅、波哥大、墨西哥、阿姆斯特丹、索非亞、杜拜、孟買、班加羅爾、新加坡、越南和雅加達均設有業務。

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前瞻性陳述

此類陳述反映了 CleverTap 對未來事件的現行看法，並涉及風險及不確定因素。實際結果可能與前瞻性陳述有重大差異。CleverTap 提醒，這些陳述自然存在風險和不確定性，可能會導致實際結果與新聞稿中提到的預期結果完全不同。

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SOURCE CleverTap