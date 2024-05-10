連續第四年Pampers 攜手百佳超市 感謝全港寄養媽媽 支持無私的母愛

Pampers 從 2021 年聯同百佳超市推出「寄養媽媽拍住上」計劃，支持全港11家寄養家庭服務機構，讓社會更多人認識寄養家庭、了解寄養兒童的需求，並進一步加入寄養家庭行列中。今年5 月 10日至 6 月 6日期間，顧客於百佳網購購買 Pampers 產品每單滿 $799的網購送貨訂單，Pampers 和百佳將會送出「寄養媽媽拍住上心意包」一套給予寄養家庭，並為3歲以下的寄養兒童提供1個月用量的Pampers 尿片，以感謝寄養媽媽為家庭無私付出，同時讓寄養兒童在等待返家的路上被愛包圍、健康快樂地成長。

寄養兒童常因為過去原生家庭所面臨的挑戰與變故而有被疏忽或不當對待的情況，需要更多的愛和包容。寄養媽媽為他們提供溫暖而穩定的生活環境外，更需要加倍付出心力與愛，幫助孩子重拾安全感，重建自信與人格發展。

短暫的寄養生活 一輩子的緊密牽絆

寄養媽媽沈太當年受女兒的鼓勵下開展了寄養媽媽的生涯，至今已擔任寄養家庭超過30年，照顧過近20名寄養兒童。即使是有特殊需要的唐氏綜合症的寄養兒童，她依然視如己出讓孩子都能感受到原生家庭所缺乏的溫暖和母愛。而沈太的子女受媽媽薰陶下，也與媽媽一起照顧寄養兒童，陪伴他們成長。

沈太過去曾照顧過的寄養兒童「琪琪」今年已29歲。琪琪因原生家庭問題，三個月大時被送到沈太的家中。在沈太家中6年的寄養生活她不僅感受到沈太的無私奉獻，也目睹沈太對唐氏綜合症兒童的無限包容和愛心，更讓她明白到能幫助他人是無比幸福的事情，因此在長大後投身社福機構，為傷殘及弱能人士擔任輔助就業導師，發揮影響力。

琪琪離開沈太家中後，仍和沈太保持有如親人般的緊密聯繫；琪琪甚至在家中預留了睡房給沈太，以感激她當年的養育之恩。寄養生活雖然短暫，寄養媽媽在兒童最關鍵的成長階段中，給予無限的支持和鼓勵，讓他們在日常生活中重建對人的信任，在日後的生活中也能夠帶着勇氣和希望，走出屬於自己人生新的篇章。

【感謝全港寄養媽媽 支持無私的母愛】短片：https://shorturl.at/boty2

關於寶潔公司

寶潔公司以其深受信賴的優質品牌，親近和美化著全球消費者生活。公司的領先品牌包括Olay、SK-II、沙宣、Pantene、Head & Shoulders、Rejoice、幫寶適、護舒寶、Oral-B、 Crest、Gillette、Braun、Ariel等。寶潔公司在大約70個國家和地區開展業務。想了解有關寶潔公司及其品牌的最新消息及詳細信息，請瀏覽寶潔總公司官方網站：http://www.pg.com/，或香港寶潔有限公司網站：http://www.pghongkong.com。

關於Pampers

五十多年來，Pampers一直是父母信任，選擇來照顧自己孩子的全球排名第一紙尿片。每天，全球100個地區超過2500萬個嬰兒都穿著Pampers。Pampers提供全系列的紙尿片和拉拉褲，為嬰兒發育的每個階段提供舒適的保護。想了解更多，請瀏覽官方網站： pampers.com.hk 。

關於百佳超級市場

百佳超級市場於1972年成立，是本港最具規模線下及線上（O+O）的超級市場連鎖店，更為香港顧客最信賴的品牌之一。百佳於香港和澳門設有約260家門店，旗下更擁有多個知名零售品牌，包括TASTE、TASTE x FRESH、FUSION、food le parc、GOURMET及GREAT FOOD HALL等，是屈臣氏集團旗下零售品牌。屈臣氏集團現為全球最大的國際保健美容零售商，在28個市場經營12個品牌合共超過16,400家商店，並在全球聘用超過13萬人。集團2023年財政年度的營業額達230億美元，每年透過我們的O+O平台服務超過55億名顧客，為他們帶來科技化的線下及線上購物體驗。

作為全港最具前瞻性的食品生活超市，百佳不斷研發創新的獨家產品，致力提供超值佳品；不斷提升新鮮、安全及衛生水平；並推出不同創新的店舖概念及精彩的推廣活動，全方位滿足不同顧客群的需要，致力令顧客「食得更好 • 活出更美好」。此外，百佳帶領業界積極推動可持續發展，從店舖設計到日常營運，以可持續發展為核心，鼓勵顧客支持環保及回饋社區。

百佳不斷與時並進，緊貼市場需要，於 2007 年首創「易賞錢」計劃，近年更積極提升顧客的O+O購物體驗，推出PNS網購 (PNS.hk 及PNS 手機應用程式) 。百佳一直領先零售業界，於市場上的非凡遠見及推動備受顧客及社會各界嘉許，屢獲殊榮。

關於屈臣氏集團

屈臣氏集團於一八四一年創立，現已發展成全球最大的國際保健美容零售商，在二十八個市場經營十二個品牌合共超過一萬六千四百家商店，並在全球聘用約十三萬人。集團二○二三年財政年度的營業額達二百三十億美元，每年透過我們的O+O平台服務超過五十五億名顧客，為他們帶來科技化的線下及線上購物體驗。

在香港，我們旗下的四個零售品牌共營運超過五百家店舖，包括屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖。集團亦製造並分銷優質飲用水屈臣氏蒸餾水，以及菓汁先生和新奇士果汁飲品。

屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過五十個國家，經營港口及相關服務、零售、基建以及電訊等四項核心業務。

詳情請瀏覽www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/。

SOURCE P&G