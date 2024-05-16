Panda社區推出創新遊戲玩法，加強404協議生態系統

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 近期，以創新著稱的Panda社區再次成為加密貨幣市場的焦點，他們基於404協議，成功推出了一款新的遊戲玩法，進一步擴展了其生態系統。該社區已經開發出了包括月光寶盒（代幣MON）、密碼朋克（Punk）、以及BTCP在內的三種代幣，旨在通過這三種代幣實現互動和生態的多元化發展。

Panda社區通過創新的嵌套策略和獎勵系統，將資源借用、資產托管、資源增長和臨時資產轉讓等多種玩法融入其生態中。這些代幣之間不僅互為支撐，還相互促進，共同構建了一個穩固而多元的生態系統。特別是月光寶盒和密碼朋克，自上線以來，憑借其獨特的經濟模型和社區驅動的發展策略，實現了驚人的市場表現，月光寶盒突破700倍，密碼朋克也突破了300倍增長。

此外，Panda社區對代幣發行量進行嚴格控制，並且不斷增加銷毀比例，這種策略有效地推高了代幣價值，並且保持了價格的強勢走勢。通過空投和領取獎勵的機制，社區進一步激發了用戶的參與和互動，這不僅打破了單一生態的局限，而且為404協議的生態發展帶來了新的可能性，為整個加密貨幣領域的生態創新樹立了新的標桿。

NFT China Panda社區的這一系列動作顯示了其不斷創新和適應市場需求的能力，吸引了更多投資者和參與者的目光。這標誌著加密貨幣生態系統中，不僅技術創新在持續，更多的遊戲化元素和金融創新正在融入其中，為市場帶來更多活力和增長潛力。

SOURCE NFT China Limited