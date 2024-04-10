Pantheon Lab賦力台灣肯德基啟動革命性AI實習生「Kala」

台灣肯德基總經理謝宜芳欣然表示：「我們的《數位未來店2.0》與《Kala》的啟動，標誌著在全球速食業務領域中一個重要的創新，不僅引進了先進的技術還帶來了深度個性化和溫暖友善的客戶服務。這一里程碑反映了我們團隊致力於整合生成式人工智能的前瞻性思考，使我們的服務體驗更加以人為本、更具吸引力。我們很榮幸能率先為顧客提供這種個性化的數位服務，展示了Kala提供溫暖、個性化服務的能力。」

Pantheon Lab 聯合創辦人兼行政總裁劉劍鋒對推動這一創新的願景表示：「我們與台灣肯德基的合作及《Kala》的開發不僅是一項技術成果，也是我們利用人工智能造福社會的承諾 – 『AI為善』AI for Good。通過人工智能打造觸動生活和改變客戶服務體驗的解決方案，我們繼續朝著科技激發人類潛能的未來邁進。」

這一舉措展現了Pantheon Lab在致力於推廣生成式人工智能技術應用的願景，並標誌著公司朝著開發能夠帶來社會深遠影響的創新數位解決方案邁出的積極步伐。透過整合人工智能，Pantheon Lab的目標是在未來將客戶服務提升至更高水平，採取超個性化策略《Hyper-Personalisation》，為每一位顧客打造專屬而獨特的互動體驗。這一願景不僅預示著提升客戶體驗的可能，同時也展望了服務定制化以迎合各種需求和偏好的創新前景。Pantheon Lab在研發方面的持續投入展現了其在人工智能領域保持領先地位的決心，特別是在實現以超個性化為中心的客戶服務革新上的未來目標。

隨著 Pantheon Lab 慶祝這一里程碑，公司將繼續致力於探索人工智能的新領域，並承諾推出更多體現「AI為善」AI for Good理念的創新科技。此次項目彰顯了Pantheon Lab在創新和重新定義人工智能及數字人技術的可能性的同時，堅定不移地致力於推動數字人技術的發展，並為社會作出積極貢獻。

Pantheon Lab 賦能台灣肯德基持續領航速食業的數位創新, 共同啟動全新「數位未來店2.0」。採用生成式人工智能打造AI實習店員「Kala」，領先連鎖速食業全新佈局，開創更溫暖人性化的數位服務新體驗。圖片下載：https://drive.google.com/file/d/1qqWY8dSufHSeWMoGsswI15Br37DeGRx8/view?usp=sharing

想瞭解Kala的工作情況以及台灣肯德基「數位未來店2.0」的創新環境，請點擊此處：

https://youtu.be/VV8AHueGv1w?si=_FGUnVV5L7IA9KHC

關於 Pantheon Lab：

Pantheon Lab Limited 總部位於香港，是生成式人工智能和數字人技術的領導者，自2019年以來一直在創新前沿。該公司專注於創建具有 Metahuman Interface (MHI) 的數字人，融合手勢、表情及高緯度對話型溝通，適用於從客戶服務到娛樂等範疇的各種應用。秉承「AI 為善」AI for Good的承諾，Pantheon Lab以「全球在地化 」科技研發概念，結合全球創新與地方相關性，確保其解決方案具有影響力並在市場上產生共鳴。了解更多，請瀏覽www.pantheonlab.ai。

SOURCE Pantheon Lab Limited