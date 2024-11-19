PARAMOUNT PICTURES 將推出《帝國驕雄 II》最終版預告，並配合史上最大型的全球大眾媒體鋪天蓋地式宣傳

紐約2024年11月19日 /美通社/ -- Paramount 於 11 月 18 日（星期一）推出《帝國驕雄 II》(Gladiator II) 的最終版 60 秒預告，並配合史上最大型的全球大眾媒體鋪天蓋地式宣傳，預計在全球各地的廣播、有線電視、數碼媒體和音頻平台上可以同時觸及超過 3 億名觀眾。

鋪天蓋地式宣傳將會從美國東部時間晚上 9 點 / 太平洋標準時間傍晚 6 點開始，覆蓋超過 4,000 個網絡、數碼平台、本地電台、西班牙語電台和廣播電台。

Gladiator II

亮點包括在 ABC 的週一晚間足球賽，CBS 的《NCIS》、NBC 的《The Voice》和 Fox 的《Rescue Hi-Surf》等美國廣播熱門節目。在數碼平台方面，觀眾將會在 Google、Roku、Meta、TikTok、Snap 等數碼平台以及數以千計的其他平台上看到預告。有線電視頻道包括但不限於 Paramount Global、Disney、FOX、NBC、Univision 和 Warner，廣播電台則包括 iHeart、Cumulus、Townsquare 等。

全球媒體鋪天蓋地式宣傳將覆蓋法國、德國、意大利、中東、荷蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國的 53 個頻道，巴西和墨西哥的 11 個頻道，以及澳洲、日本、韓國和中國的 18 個頻道。

《帝國驕雄 II》於 11 月 16 日（星期六）在 63 個市場上映，總票房為 2,800 萬美元，其後在開畫即登上國際票房 #1，創下破紀錄的 8700 萬美元國際總票房（其中包括付費預映）。這是在 Paramount Pictures R 級電影中的最高的國際開畫票房，同時也是 Ridley Scott 國際開畫票房最高的電影。

在美國，《帝國驕雄 II》將於 2024 年 11 月 22 日上映，僅限影院、杜比影院、Premium Large Formats 和 IMAX 放映

Paramount Pictures 呈獻

Scott Free 製作 Lucy Fisher / Douglas Wick 製作 Ridley Scott 執導

Ridley Scott

劇情介紹

《帝國驕雄 II》由傳奇 Ridley Scott 執導，繼續以古羅馬為背景，呈現權力、陰謀與復仇的史詩故事。目睹受人敬仰的英雄 Maximus 死於叔父之手多年後，Lucius (Paul Mescal 飾) 的家園被以鐵腕統治羅馬的暴君皇帝佔領，他被迫進入斗獸場。Lucius 路西斯心中充滿憤怒，羅馬帝國的未來岌岌可危，他必須回顧過去，尋找力量與榮譽，將羅馬的榮耀帶回人民身邊。

執行製作

Walter Parkes、Laurie MacDonald、Raymond Kirk、Aidan Elliott

製作

Douglas Wick，p.g.a.、Ridley Scott，p.g.a.、Lucy Fisher，p.g.a.、Michael Pruss，p.g.a.、David Franzoni

原創角色

David Franzoni

編劇

Peter Craig 及 David Scarpa

劇本

David Scarpa

導演

Ridley Scott

主演

Paul Mescal、Pedro Pascal、Joseph Quinn、Fred Hechinger、Lior Raz、Derek Jacobi，以及 Connie Nielsen 及 Denzel Washington

#GLADIATORII

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SOURCE Paramount Pictures