PARAMOUNT PICTURES 將推出《帝國驕雄 II》最終版預告，並配合史上最大型的全球大眾媒體鋪天蓋地式宣傳

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Paramount Pictures

19 11月, 2024, 09:53 CST

紐約2024年11月19日 /美通社/ -- Paramount 於 11 月 18 日（星期一）推出《帝國驕雄 II》(Gladiator II) 的最終版 60 秒預告，並配合史上最大型的全球大眾媒體鋪天蓋地式宣傳，預計在全球各地的廣播、有線電視、數碼媒體和音頻平台上可以同時觸及超過 3 億名觀眾。 

鋪天蓋地式宣傳將會從美國東部時間晚上 9 點 / 太平洋標準時間傍晚 6 點開始，覆蓋超過 4,000 個網絡、數碼平台、本地電台、西班牙語電台和廣播電台。

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Gladiator II
Gladiator II

亮點包括在 ABC 的週一晚間足球賽，CBS 的《NCIS》、NBC 的《The Voice》和 Fox 的《Rescue Hi-Surf》等美國廣播熱門節目。在數碼平台方面，觀眾將會在 Google、Roku、Meta、TikTok、Snap 等數碼平台以及數以千計的其他平台上看到預告。有線電視頻道包括但不限於 Paramount Global、Disney、FOX、NBC、Univision 和 Warner，廣播電台則包括 iHeart、Cumulus、Townsquare 等。 

全球媒體鋪天蓋地式宣傳將覆蓋法國、德國、意大利、中東、荷蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國的 53 個頻道，巴西和墨西哥的 11 個頻道，以及澳洲、日本、韓國和中國的 18 個頻道。

《帝國驕雄 II》於 11 月 16 日（星期六）在 63 個市場上映，總票房為 2,800 萬美元，其後在開畫即登上國際票房 #1，創下破紀錄的 8700 萬美元國際總票房（其中包括付費預映）。這是在 Paramount Pictures R 級電影中的最高的國際開畫票房，同時也是 Ridley Scott 國際開畫票房最高的電影。

在美國，《帝國驕雄 II》將於 2024 年 11 月 22 日上映，僅限影院、杜比影院、Premium Large Formats 和 IMAX 放映

Paramount Pictures 呈獻
Scott Free 製作 Lucy Fisher / Douglas Wick 製作 Ridley Scott 執導
Ridley Scott

劇情介紹
《帝國驕雄 II》由傳奇 Ridley Scott 執導，繼續以古羅馬為背景，呈現權力、陰謀與復仇的史詩故事。目睹受人敬仰的英雄 Maximus 死於叔父之手多年後，Lucius (Paul Mescal 飾) 的家園被以鐵腕統治羅馬的暴君皇帝佔領，他被迫進入斗獸場。Lucius 路西斯心中充滿憤怒，羅馬帝國的未來岌岌可危，他必須回顧過去，尋找力量與榮譽，將羅馬的榮耀帶回人民身邊。

執行製作
Walter Parkes、Laurie MacDonald、Raymond Kirk、Aidan Elliott

製作
Douglas Wick，p.g.a.、Ridley Scott，p.g.a.、Lucy Fisher，p.g.a.、Michael Pruss，p.g.a.、David Franzoni

原創角色
David Franzoni

編劇
Peter CraigDavid Scarpa

劇本
David Scarpa

導演
Ridley Scott

主演
Paul Mescal、Pedro Pascal、Joseph Quinn、Fred Hechinger、Lior Raz、Derek Jacobi，以及 Connie NielsenDenzel Washington

#GLADIATORII

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請於以下連結下載影像和新聞材料
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https://www.epk.tv/view/#/campaign/gladiator-ii/

SOURCE Paramount Pictures

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