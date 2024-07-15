Pasternack 推出新型按鈕衰減器

新型可變移相器的頻率最高可達2 GHz、4 GHz和8 GHz，額定功率為 100W。這些可變移相器的可調相位有60°/GHz、90°/GHz和180°/GHz。

步進衰減器專為6 GHz、8 GHz和18 GHz頻率的卓越射頻性能而設計。它們的衰減水平有10、60、70和99 dB，衰減步長為1 dB和10 dB，具體取決於型號。

"Pasternack 衰減器和移相器系列為客戶提供可靠且準確地調整其射頻系統中的傳輸相位和衰減水平。Pasternack 所有產品均是現貨庫存，確保客戶快速收到所需產品組件。" 產品經理Steven Pong說道。

Pasternack 新型按鈕衰減器已備貨在庫，可隨時發貨。

關於Pasternack

Pasternack是射頻產品的全球領導者，成立於1972年。作為一家通過ISO9001:2015認證的製造商和供應商，Pasternack為業界提供廣泛的有源和無源射頻、微波和毫米波產品選擇，並可在當天發貨。Pasternack隸屬於Infinite Electronics公司。

關於Infinite Electronics公司

英飛暢作為全球領先的電子元器件提供商，憑借其旗下一系列備受認可的知名品牌，服務於工程師們的緊急需求。英飛暢旗下各品牌均為其各自產品板塊的專業品牌，提供豐富的工程級產品，並輔以專家級技術支持以及當天發貨服務。為了滿足來自各領域的10萬多家客戶的需求，英飛暢每一天都忠實致力於產品的備貨入庫和可靠發貨。

媒體聯絡請洽：

Luke Hong

Pasternack

Email：[email protected]

SOURCE Pasternack