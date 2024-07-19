Pasternack推出一系列工程級射頻/微波適配器

新型適配器採用堅固的不銹鋼結構，並專為惡劣環境設計，確保在峰值水平下的持久性能。這些適配器的彈性與其廣泛的互操作性相匹配，並與射頻連接器兼容，確保順利集成到您現有的設置中。

新型適配器的主要特點延伸到其低VSWR，有助於高效準確的能量傳輸，同時減少信號損耗，從而實現卓越的連接標準。此外，Pasternack適配器具有阻抗均衡功能，可最大限度地減少信號反射和提高功率傳輸。

"Pasternack 新型工程級射頻/微波適配器系列體現我們為客戶提供強大可靠解決方案的承諾。另外這些適配器不僅保證了精確的能量傳輸，而且具有更長的使用壽命和適應溫度變化的能力。" 產品經理Kevin Hietpas 說道。

Pasternack新型工程級射頻/微波適配器已備貨在庫，可當天發貨。

關於Pasternack

Pasternack是射頻產品的全球領導者，成立於1972年。作為一家通過ISO9001:2015認證的製造商和供應商，Pasternack為業界提供廣泛的有源和無源射頻、微波和毫米波產品選擇，並可在當天發貨。Pasternack隸屬於Infinite Electronics公司。

關於Infinite Electronics公司

英飛暢作為全球領先的電子元器件提供商，憑借其旗下一系列備受認可的知名品牌，服務於工程師們的緊急需求。英飛暢旗下各品牌均為其各自產品板塊的專業品牌，提供豐富的工程級產品，並輔以專家級技術支持以及當天發貨服務。為了滿足來自各領域的10萬多家客戶的需求，英飛暢每一天都忠實致力於產品的備貨入庫和可靠發貨。

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