Pasternack推出一系列工程級射頻/微波適配器

19 7月, 2024, 13:00 CST
新型適配器兼容性廣，惡劣條件下使用壽命長，低電壓駐波比
爾灣，加利福尼亞州2024年7月19日 /美通社/ --Infinite Electronics 旗下品牌，業界領先的射頻、微波和毫米波產品供應商 Pasternack最新推出新型工程級射頻/微波適配器系列。該系列精密適配器提供了無與倫比的可靠性，旨在減少重複更換成本的負擔，並以其持久的性能和一致性滿足射頻要求。
新型適配器是為延長配接週期而設計的，確保能夠承受大量使用並延長使用壽命。該系列適配器具有適應溫度變化的能力，適用於各種環境，確保最佳的能量傳輸。
新型適配器採用堅固的不銹鋼結構，並專為惡劣環境設計，確保在峰值水平下的持久性能。這些適配器的彈性與其廣泛的互操作性相匹配，並與射頻連接器兼容，確保順利集成到您現有的設置中。
新型適配器的主要特點延伸到其低VSWR，有助於高效準確的能量傳輸，同時減少信號損耗，從而實現卓越的連接標準。此外，Pasternack適配器具有阻抗均衡功能，可最大限度地減少信號反射和提高功率傳輸。
"Pasternack 新型工程級射頻/微波適配器系列體現我們為客戶提供強大可靠解決方案的承諾。另外這些適配器不僅保證了精確的能量傳輸，而且具有更長的使用壽命和適應溫度變化的能力。" 產品經理Kevin Hietpas 說道。
Pasternack新型工程級射頻/微波適配器已備貨在庫，可當天發貨。
關於Pasternack
Pasternack是射頻產品的全球領導者，成立於1972年。作為一家通過ISO9001:2015認證的製造商和供應商，Pasternack為業界提供廣泛的有源和無源射頻、微波和毫米波產品選擇，並可在當天發貨。Pasternack隸屬於Infinite Electronics公司。
關於Infinite Electronics公司
英飛暢作為全球領先的電子元器件提供商，憑借其旗下一系列備受認可的知名品牌，服務於工程師們的緊急需求。英飛暢旗下各品牌均為其各自產品板塊的專業品牌，提供豐富的工程級產品，並輔以專家級技術支持以及當天發貨服務。為了滿足來自各領域的10萬多家客戶的需求，英飛暢每一天都忠實致力於產品的備貨入庫和可靠發貨。
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Luke Hong
Pasternack
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SOURCE Pasternack
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